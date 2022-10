Αυτός θα είναι ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα

Ο Τσαγατάι Ερτζιγές, ο οποίος θεωρείται ένας έμπειρος διπλωμάτης, θα είναι ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.

Ο Ερτζιγές ήταν ένα από τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας κατά τον 64ο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών που έγιναν στην Αθήνα τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του εκπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ στη θέση του Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 2020, ο Ερτζιγές είχε αναρτήσει «χάρτη» του ΥΠΕΞ όπου έδειχνε τα «νέα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας» τα οποία φτάνουν μέχρι Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη εξαφανίζοντας το Καστελόριζο.

Παρέθεσε, δε, χάρτη με περιοχές για τις οποίες η τουρκική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ ζητά άδεια για έρευνα και γεωτρήσεις.

Τον Ιανουάριο του ίδιο έτους είχε δημοσιεύσει τις αξιώσεις της Άγκυρας και τα ζητήματα που έθετε η Τουρκία στην Αθήνα για το Αιγαίο.

Η αναφορά στο Καστελόριζο

Σε άλλο tweet ο Ερτζιγές είχε αναφερθεί στο Καστελόριζο, προχωρώντας σε προκλητικό σχόλιο.

«Το να πιστεύει κανείς ότι ένα μικροσκοπικό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται 2 Χλμ. μακριά από την Τουρκία και 570 Χλμ. από την Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι γελοίο».

Believeing that a tiny island of 10 km2, located 2km away from Turkey and 570km away from Greece can create 40.000 km2 maritime zone in the East Mediterranean is ridiculous. https://t.co/Q0Os8GiZi0