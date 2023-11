Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός στο Καστελόριζο

Αισθητός στο ακριτικό Καστελόριζο έγινε σεισμός 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία.

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Αττάλειας στην Τουρκία, με την ισχυρή δόνηση να γίνεται αισθητή και στο ελληνικό νησί.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κατέγραψε το εστιακό βάθος στα 35 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο 3ος αισθητός σεισμός στη Δυτική Τουρκία τις τελευταίες 56 ώρες.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 29 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/fMEmPKdrAI