Σε μία σειρά από αλλεπάλληλα tweets, ο Ολλανδός ντετέκτιβ, Arthur Brand, παρουσιάζει τις δικές του πληροφορίες για τις κρυψώνες που είχε ο 49χρονος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την κλοπή των Πικάσο και Μοντριάν από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου, ο 49χρονος είχε τρεις κρυψώνες: το ντουλάπι της μητέρας του, τον τάφο του θείου του και έναν χώρο πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο στο διαμέρισμα του αείμνηστου θείου του.

Παραθέτει δε, και σχετική εικόνα, ενώ συστήνει στους αρμόδιους να αναζητήσουν εκεί και άλλα στοιχεία.

George S. had three hidingplaces according to my source: the closet of his mother, the grave of his uncle, and behind a fake wall in his late uncle's appartment (see picture). Go search there... pic.twitter.com/DL6gWVvszq — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 4, 2021

Σε άλλη ανάρτησή του παραθέτει φωτογραφία του 49χονου με την φερόμενη πηγή του να φιλιούνται. «Ο κλέφτης του Πικάσο φιλάει την γυναίκα στην οποία ομολόγησε τις πράξεις του (η επαφή μου). Είπε τα πάντα, σχετικά με την εντυπωσιακή κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, ότι μπήκε στην Αγγλική Αστυνομία και ότι αγόρασε δύο κλεμμένους πίνακες από το Kunsthal στο Ρότερνταμ. Τα πρώτα 2 έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής. Τώρα μένει το τρίτο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Picasso-thief George S. kissing his confessor (my contact). Telling it all, about the spectaculair National Gallery theft in Athens, him joining English Police and him buying two paintings stolen from the Kunsthal in Rotterdam. The first 2 have proven right so far. Now number 3. pic.twitter.com/XUI4phz2v2 — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 4, 2021

Συνεχίζει δε, και με νέα ανάρτηση, όπου κάνει λόγο και για έργο του Μονέ. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο 49χρονος κλέφτης του Πικάσο, αρνείται τώρα (φυσικά) ότι ομολόγησε για τον πίνακα του Μονέ. Παραδέχεται όμως, καθώς δεν μπορεί πλέον να το αρνηθεί, ότι ομολόγησε στην πηγή μου την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη. Μπράβο».

Ωστόσο ο Ολλανδός δεν σταματά εκεί και σε νέα του ανάρτηση προχωρά σε μία σύσταση προς τον δικηγόρο του 49χονου, λέγοντας ότι ελπίζει πως ο συλληφθείς και ο συνήγορός του θα καταλάβουν ότι η παραδοχή στην υπόθεση Μονέ είναι προς το συμφέρον του ίδιου του κατηγορουμένου.

George S., the Picasso-thief, now denies (of course) that he confessed about the Monet. He does admit though, as he can not deny that anymore, that he confessed to my source about the National Gallery theft and him joining English Police. Way to go George! 😅 pic.twitter.com/a6VInezGlw — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 5, 2021

Προσθέτει δε, ότι μία τέτοια κίνηση δεν θα πρόσθετε χρόνια στην ποινή του. Προειδοποιεί ωστόσο ότι αν δεν προχωρήσει στην παραπάνω παραδοχή, η πηγή του, «η γυναίκα στην οποία ομολόγησε τα πάντα, θα τον αντιμετωπίσει στο δικαστήριο».

I hope that George and his lawyer understand that giving up the Monet is in the best interest of George himself. By doing that, his jailtime will not increase as he fears, but diminish. If he does not give up, the woman he confessed everything to, will face him in court... pic.twitter.com/BfA2sviFyO — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 5, 2021

Η επιστροφή

Την ίδια ώρα δρομολογείται η επιστροφή των κλοπιμαίων στην Εθνική Πινακοθήκη, μετά από απουσία σχεδόν εννέα ετών.

Τα έργα αναμένεται να επιστρέψουν το αμέσως επόμενο διάστημα καθώς ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοση σχετικού βουλεύματος απόδοσης, του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να διατάξει την απόδοση των δύο πολύτιμων πινάκων στην Εθνική Πινακοθήκη. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο ανακριτής της υπόθεσης Αθανάσιος Μαρνέρης, ο οποίος ήδη έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία επισήμως προκύπτει ότι η κυριότητα των δύο κλεμμένων πινάκων, του Πάμπλο Πικάσο και του Πιτ Μοντριάν, ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.

Έτσι ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα από τον δικαστικό λειτουργό στο Συμβούλιο, το οποίο με βούλευμά του θα ανάψει το πράσινο φως για να αποδοθούν στο Μουσείο τα δύο έργα.

Ο ανακριτής έχει δρομολογήσει παράλληλα και τη διενέργεια εκτίμησης για την αξία των δύο πινάκων, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα της προβλεπόμενης ποινής για τον καθ' ομολογίαν δράστη της κλοπής.

Με την παράδοση της εκτίμησης των έργων και με δεδομένο ότι αποτιμώνται σε ποσό άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, που θέτει ως όριο ο νόμος για τον προσδιορισμό της τιμωρίας δραστών διακεκριμένης κλοπής, ο δικαστικός λειτουργός θα ζητήσει την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του προσωρινά κρατούμενου για την υπόθεση 49χρονου, ο οποίος θα είναι αντιμέτωπος με άλλο πλαίσιο ποινής.

Ο 49χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατά συναυτουργία, τετελεσμένης και σε απόπειρα, πραγμάτων καλλιτεχνικής σημασίας που βρίσκονταν σε συλλογή εκτεθειμένα σε κοινή θέα και σε δημόσιο κτίριο. Το αδίκημα (άρθρο 374 Ποινικός Κώδικας) σύμφωνα με τον νόμο τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών.

Ωστόσο αν η κλοπή «στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών» και έχει 20ετή παραγραφή.

Το επόμενο βήμα της Ανάκρισης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να ζητηθεί από τον κατηγορούμενο γενετικό υλικό ώστε να διενεργηθεί έλεγχος εάν ο 49χρονος ενδέχεται να σχετίζεται με άλλες περιπτώσεις παράνομων ενεργειών.