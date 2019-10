Τη διαβεβαίωση ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει το μετρό στο σύνολο της βασικής γραμμής και με το σταθμό Βενιζέλου να λειτουργεί μέχρι τον Απρίλιο του 2023, έδωσε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας από το βήμα ημερίδας που διοργάνωσε η «ΜτΚ» και το makthes.gr, με τίτλο «Σχέδιο Θεσσαλονίκης» ο κ. Ταχιάος συμφωνώντας με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα ο οποίος ζήτησε περισσότερα έργα και λιγότερες συζητήσεις, υπογράμμισε: «δεν μπορεί να αναλωνόμαστε άλλο σε συζητήσεις» ξεκαθαρίζοντας ότι «θα τα κάνουμε όλα με ανοιχτά χαρτιά». Κατά την ομιλία του, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι «κακώς» ενοχοποιείται η απόσπαση των αρχαίων από τον σταθμό Βενιζέλου και υπογράμμισε ότι «με την απόσπαση και επανοτοποθέτηση των ευρημάτων δεν διακινδυνεύει η ακεραιότητά τους περισσότερο από ότι θα διακινδύνευε με την διαδικασία την in situ παραμονής τους.

«Ο τυχόν κίνδυνος από την απόσπαση των ευρημάτων από τον σταθμό Βενιζέλου, θα ήταν στην χειρότερη περίπτωση ισοδύναμος με την in situ παραμονή», επισήμανε. Υπογράμμισε ότι «ήδη εδώ και μια βδομάδα ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτημα στην Αττικό Μετρό για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τον Μάρτιο του 2025, εφόσον συνεχίσει η εκτέλεση του έργου με τους σημερινούς ρυθμούς και με τη λύση η οποία σήμερα είναι εν ισχύει. Και μην εκπλαγείτε όταν επισημάνω ότι η λύση που είναι εν ισχύει δεν είναι της in citu παραμονής των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου», ενώ είπε ότι «η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η μελέτη του 2006, αφού ακόμη δεν έχει λάβει εντολή ο ανάδοχος για κατασκευή του έργου με την in situ παραμονή των αρχαιοτήτων».

Διευκρίνισε, ότι με το έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 εφόσον ακολουθηθεί η λύση της In situ κατασκευής στον Σταθμό Βενιζέλου. Ακόμα, στην ομιλία του ο κ. Ταχιάος, επισήμανε ότι η επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεν έχει μελετηθεί κυκλοφοριακά και επισήμανε ότι «δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο εάν καλύπτει τις ανάγκες ή απλώς τέθηκε επί τάπητος προκειμένου να δείξουν οι προηγούμενοι ότι προχωρά το θέμα». Μεταξύ άλλων, μίλησε για την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης των πραγμάτων και με βάση μελέτες, ανέφερε ότι η τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη που έγινε στην Θεσσαλονίκη ήταν το 2000 και επισήμανε ότι «πρέπει να δούμε και ποιος θα λειτουργήσει το έργο του μετρό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ