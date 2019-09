Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς για το προσφυγικό.

Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία η οποία έγινε κατόπιν αιτήματος του Καγκελαρίου της Αυστρίας, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κούρτς για την αύξηση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα. Και οι δύο συμφώνησαν για την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Ο Καγκελάριος της Αυστρίας επίσης εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες απειλές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

I just had a good call with @kmitsotakis & discussed the #migration situation in #Greece. We agreed on the need to reinforce the protection of the #EU's external #borders. I also raised concerns about #Erdogan's recent threats against the #EU.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 17, 2019

Σημειώνεται ότι συνολικά 454 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στη Λέσβο από τη Δευτέρα έως και σήμερα, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου. Από αυτούς, 228 πέρασαν χθες και άλλοι 226 σήμερα.

Ροές προσφύγων και μεταναστών διαπιστώθηκαν σήμερα και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου: 81 πέρασαν στη Χίο και 220 στη Σάμο. Έτσι, συνολικά, σήμερα, στο Βόρειο Αιγαίο έφτασαν 527 άτομα, τα οποία προωθούμενα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ζήτησαν άσυλο.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας πλέον, ζουν περισσότερα από 11.000 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων διαμένουν στον καταυλισμό ζουν σε αυτοσχέδιες παράγκες σε κτήματα που είτε έχουν ενοικιασθεί από ΜΚΟ είτε έχουν αυθαίρετα καταληφθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ