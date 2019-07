Ατύχημα είχε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ ενώ έκανε ποδήλατο κατά τη διάρκεια εκδρομής του στη Μάνη.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αμερικανός πρέσβης υπέστη κατάγματα και στα δυο του πόδια χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ο κ. Πάιατ δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το νοσοκομείο της Αρεόπολης.

Ο ίδιος σχολιάζοντας το συμβάν μέσω twitter θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου .



«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του νοσοκομείου Αρεόπολης για την εξαιρετική φροντίδα που μου παρείχαν μετά από ατύχημα που είχα με το ποδήλατό μου στη Μάνη. Ευχαριστώ και όλους τους Έλληνες φίλους που μου τηλεφώνησαν για να μου ευχηθούν περαστικά. Είμαι στενοχωρημένος που το συμβάν διέκοψε το ταξίδι μου, αλλά προσβλέπω στην επιστροφή στην Αθήνα για να αναρρώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I'm unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.