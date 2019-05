Με ξεναγήσεις και μοναδικές περιηγήσεις σε επιχειρήσεις και ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, το OPEN HOUSE Thessaloniki συμμετέχει στο Thessaloniki Design Week, του νέου θεσμού που ξεκινάει στην πόλη.

Διοργανωτές είναι οι ΑΜΚΕ Philartia και ο Δήμος Θεσσαλονίκης π[ου συνεργάστηκαν με πολλούς φορείς. Στο πλαίσιο της εβδομάδας design, που θα διαρκέσει από τις 5 ως τις 12 Μαΐου, το OPEN HOUSE Thessaloniki διοργανώνει δύο δράσεις, το MADE in Thessaloniki και το BE your CITY's TOURIST.

MADE In Thessaloniki



To MADE in Thessaloniki είναι μια δράση που αφορά ξεναγήσεις σε χώρους δημιουργίας και παραγωγής της πόλης και φέτος εντάσσεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Thessaloniki Design Week, το σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου 2019. Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει τη δημιουργική πλευρά της πόλης, συστήνοντας στο κοινό καταξιωμένους, αλλά και ανερχόμενους δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και ξεχωρίζουν στον εργασιακό τους κλάδο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους δημιουργούς-παραγωγούς και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους, να εξερευνήσουν τους χώρους δημιουργίας τους και να κατανοήσουν τη διαδικασία παραγωγής των έργων τους.



Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

FABRICA FABRICA

6 EXI CERAMICS

HANDMADE LEATHER SANDALS & BAGS ROMBA'S

CONCREATE

ART PECKERS

KARYON DESIGN

THE MANNEQUIN COLLECTION

ELEKTRONIO HANDCRAFTED VEHICLES

ENI JEWELLERY

LASKARINA

OCEAN DARLING

IOVI BAGS ALIVE

KALLOS GRAPHEIN

REΛΑΚ TECH JEWELLERY

ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1959

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΝENIU

STUDIO HERVIK

ΙT'S ΑLL GREEK ON ME

ZERO WASTE LAB – PRINT YOUR CITY

ARISTOTLE RACING TEAM (ART)

ARTSTREET52

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ



Περισσότερες πληροφορίες : http://www.openhousethessaloniki.gr/draseis/made-in-thessaloniki/

BE your CITY's TOURIST



To BE your CITY's TOURIST είναι μια δράση που διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά το OPEN HOUSE Thessaloniki στο πλαίσιο του Thessaloniki Design Week, το σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου 2019 και αφορά ξεναγήσεις σε ξενοδοχεία της πόλης που διακρίνονται για το design τους.



Τα ξενοδοχεία ανέκαθεν αποτελούσαν από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα αρχιτεκτονικού έργου, καθώς σχεδιάζονται για να ξεχωρίσουν ως επιλογή ολιγοήμερης διαμονής. Η πρωτότυπη αυτή δράση μας προσκαλεί να επισκεφθούμε χώρους που δεν θα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε, παρά μόνο αν ήμασταν τουρίστες στη Θεσσαλονίκη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

THE MET HOTEL

BAHAR BOUTIQUE HOTEL

THE CARAVAN B&B

GATTO PERSO LUXURY STUDIO APARTMENTS

THE MODERNIST HOTEL

MAKEDONIA PALACE HOTEL



Περισσότερες πληροφορίες : http://www.openhousethessaloniki.gr/draseis/be-your-citys-tourist/

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:



Η είσοδος είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους και δεν απαιτείται κράτηση. Για να παρακολουθήσει κάποιος την ξενάγηση απλά πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους που τον ενδιαφέρουν κατά τις επισκέψιμες ώρες του καθενός και να περιμένει στη σειρά. Η είσοδος γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο άφιξης σε κάθε χώρο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνιστούμε στους επισκέπτες να προσέρχονται εγκαίρως στα κτίρια, καθώς δεν πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μετά τη λήξη του ωραρίου.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.openhousethessaloniki.gr

