Τη συστηματική χρήση ξένων όρων στην πολιτική και καθημερινή ζωή σχολίασε στο Facebook ο καθηγητής, πρώην πρύτανης και πρώην υπουργός Παιδείας Γεώργιος Μπαμπινιώτης με αφορμή το "click away".

Πριν λίγες εβδομάδες, ο κ. Μπαμπινιώτης είχε προτείνει τους λιγότερο διαδομένους ελληνικούς όρους για το take away και το delivery, προκαλώντας μπαράζ αντιδράσεων στα social media. «Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας»∙ είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;» γράφει μεταξύ άλλων στον προσωπικό του λογαριασμό.

«Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν....», γράφει στο Facebook, υποστηρίζοντας πως δεν συντάσσεται με το «δόγμα» μηδενικών ξένων λέξεων αλλά είναι εναντίον του «κατακλυσμού της γλώσσας» από ξένους όρους.



«Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε....Επίσης, —το ξεκαθαρίζω—προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας»∙ είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;»

Ο ίδιος ζητά από τους ακολούθους του να του επιτρέψουν να λειτουργεί «πού και πού ως μία κάποια φωνή της γλωσσικής σας συνείδησης».