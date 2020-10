ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ να απευθυνθούν, μέσω των λογαριασμών τους στα social media, σε εκατομμύρια (σε κάποιες περιπτώσεις και δισεκατομμύρια) κόσμου και δεν χάνουν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν. Σε μια εβδομάδα ολοκληρώνονται οι αμερικάνικες εκλογές και έχουν βάλει τα δυνατά τους ώστε να πείσουν όλους τους θαυμαστές τους να ψηφίσουν.

Σε αυτές τις εκλογές ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν κατεβαίνει αντιμέτωπος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν κερδίσει ο Τραμπ, θα περάσει άλλη μια τετραετία στον Λευκό Οίκο, γεγονός που θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο οι celebrities που ψάχνουν δημιουργικούς τρόπους ώστε να πείσουν τους πολίτες να πάνε στις κάλπες.

To περασμένο Σαββατοκύριακο η Gigi αποκάλυψε πως ψήφισε, έχοντας τη νεογέννητη κόρη της μαζί της.

Η πάντα πρωτοπόρα Zendaya ανέβασε ένα βίντεο από τις 24 Οκτώβρη που πήγε και ψήφισε, και έχει αλλάξει το βιογραφικό στο λογαριασμό της στο Instagram γράφοντας απλώς «VOTE».

Η τραγουδίστρια προέτρεψε τον κόσμο όχι μόνο να ψηφίσει αλλά να πάει και νωρίς, ανεβάζοντας ένα βίντεο με πληροφορίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Το μοντέλο Hailey Bieber κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους ακόλουθούς της να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν.

Η αγαπημένη ηθοποιός ήταν από τους πρώτους διάσημους που επιχείρησαν να ενθαρρύνουν το κοινό τους να πάει να ψηφίσει. Σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Christian Siriano, φόρεσε μια μακριά μαύρη τουαλέτα από τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2021 με τη λέξη «Vote» τυπωμένη με έντονα λευκά γράμματα.

To παράδειγμα της Julianne Moore ακολούθησε η διάσημη τραγουδίστρια, στην προσπάθειά της να επηρεάσει τους θαυμαστές της.

Όπως η Lizzo και η Julianne Moore, έτσι και η Julia Roberts επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι του σχεδιαστή Christian Siriano με τη λέξη «Vote» τυπωμένη με έντονα λευκά γράμματα.

Η Βρετανίδα ηθοποιός, που αυτή την περίοδο ζει στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τα μαγειρικά της βίντεο για να πείσει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.

Η διάσημη ηθοποιός μάς ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 1993. Φωτογραφήθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία Jurassic Park, Sam Neill και Jeff Goldblum, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της πως εκείνοι εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους.

Το διάσημο μοντέλο χρησιμοποίησε αξεσουάρ μόδας για να μεταφέρει το πολιτικό μήνυμα που ήθελε. Φωτογραφήθηκε φορώντας μαύρες μπότες Stuart Weitzman που πάνω είχαν τη λέξη «Vote» με λευκά γράμματα αλλά και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Studs που επίσης σχημάτιζαν τη λέξη «Vote».

Το τελευταίο tweet της Kerry Washington είχε σχεδόν μισό εκατομμύριο views. H ηθοποιός ανέβασε μια σκηνή από την ταινία Scandal γράφοντας: «SCANDAL THE MOVIE. Πατήστε τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες... https://bit.ly/Scndlmvie». Φυσικά όλοι το πάτησαν και βρέθηκαν σε μια σελίδα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Ευφυέστατο!

SCANDAL THE MOVIE. Click the link for more info... https://t.co/4PWLyuy9Xd pic.twitter.com/pQgXR85v4o