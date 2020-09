Αυτά πληρώνονται

Της ανωμαλίας

Oh, it's such a perfect day

Αδιέξοδος

Σςςςςςςς

Χαχαχ

Τα μάτια σου 14

Οι μάσκες έπεσαν (νο2)

Πραγματικά

Και γω