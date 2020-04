Την εποχή της μαύρης πανώλης (ή αλλιώς του μαύρου θανάτου), το Danse Macabre, ένας ιδιαίτερος χορός από τα τέλη του Μεσαίωνα που ουσιαστικά υπενθύμιζε ότι αυτό που ενώνει την ανθρωπότητα είναι ο θάνατος, έγινε εξαιρετικά δημοφιλές καλλιτεχνικό είδος στην Ευρώπη.



Πάρα πολλοί καλλιτέχνες συνήθιζαν να απεικονίζουν τον θάνατο με ανθρώπινη μορφή αλλά και με άλλου είδους μεταμφιέσεις, που άλλοτε παραμονεύει και άλλοτε θέλει να πάρει τις ψυχές των ανθρώπων. Μάλιστα, επειδή η πανώλη αφάνισε τότε πάνω από τα 2/3 της Ευρώπης, το Danse Macabre κυριάρχησε ως πολιτιστικό κίνημα για τους επόμενους αιώνες.



Βέβαια, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη καλλιτεχνική έκφραση αναφέρεται στον θάνατο δεν σημαίνει ότι όλοι την αντιμετωπίζουν ως κάτι σοβαρό. Για παράδειγμα, ο Γερμανός χαράκτης και ζωγράφος της Αναγέννησης, Χανς Χόλμπαϊν ο νεότερος, είχε δημιουργήσει μια σατιρική σειρά με έργα που διαπραγματεύονταν τον θάνατο στην πιο αστεία του εκδοχή.

Όμως, στην εποχή των social media και του TikTok, το Danse Macabre φαίνεται πως εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει ως βασικούς εκπροσώπους τέσσερις νεκροθάφτες-χορευτές από την Γκάνα που χορεύουν κρατώντας παράλληλα ένα φέρετρο.

Πριν οι συγκεκριμένοι τύποι γίνουν viral, το γραφείο τελετών από την πόλη Prampram της Γκάνας είχε ήδη αποκτήσει μια διαδικτυακή φήμη, καθώς μετρά πάνω από δέκα χρόνια παρουσίας στον χώρο. Οι τέσσερις νεκροθάφτες, πάντοτε άψογα ντυμένοι, που μοιάζουν με κανονικούς περφόρμερ, μετρούσαν ήδη μερικά εκατομμύρια προβολών στο YouTube χάρη σε ορισμένα παλιότερα βίντεο που είχαν ανεβάσει.



Αυτό που βασικά έχουν καταφέρει, είναι να μετατρέπουν τις κηδείες, μια βαθιά λυπηρή τελετή, σε κάτι πιο αισιόδοξο με δυνατή μουσική, περίπλοκες χορογραφίες και όλα αυτά κρατώντας το φέρετρο στους ώμους τους. Έκτοτε, πολλά γραφεία τελετών στην Γκάνα έχουν επιχειρήσει να μιμηθούν την επιτυχία αυτής της ιδιαίτερης πρωτοβουλίας.

Στις αρχές του 2020, πολλοί ήταν οι χρήστες των social media –κυρίως του Tik Tok– που είχαν ανεβάσει μικρά βιντεάκια προσπαθώντας να κάνουν κάτι περίεργο ή ασυνήθιστο και τελικά να αποτυγχάνουν. Τη στιγμή, όμως, που δεν τα καταφέρνουν, μπαίνει το κλιπ με τους τέσσερις νεκροθάφτες και τη δυνατή μουσική.

Πρόκειται για το κομμάτι «Astronomia» των Vicetone & Tony Igy, το οποίο συνοδεύει μουσικά πολλά βίντεο που υπάρχουν στο Ίντερνετ και σχετίζονται με κάθε είδους αποτυχημένες προσπάθειες.

Πλέον, όμως, τις μέρες της πανδημίας του κορωνοϊού κατάφερε να γίνει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, καθώς πολλοί το έχουν συσχετίσει με την αγωνία που υπάρχει παγκοσμίως όσον αφορά την εξάπλωση του ιού.

Έτσι, πολλά είναι τα βίντεο στο YouTube, όπως το παρακάτω, που επιχειρούν να δώσουν μια πιο αστεία και χαλαρή διάσταση πάνω στο ζήτημα που προβληματίζει περισσότερο απ' όλα αυτή την περίοδο την ανθρωπότητα.

Μάλιστα, οι viral νεκροθάφτες, σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσαν πρόσφατα, εμφανίστηκαν να φορούν μάσκες στο πρόσωπο θέλοντας να δείξουν ότι προσαρμόζονται ανάλογες με τις συνθήκες που απαιτεί η περίσταση.

Κι αν εξακολουθείς να αναρωτιέσαι και ενδεχομένως να αμφιβάλλεις για το εάν αυτό το νέο χορευτικό στα social media σχετίζεται τελικά με το Danse Macabre, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να τσεκάρεις το παρακάτω tweet (με ανοιχτό το ηχείο).

the year is 1348



you're moving hay into the stables as the lord commanded it



he has a festival tomorrow, and the horses need to be in peak form



suddenly



a rat looks at you funny pic.twitter.com/gWtu3pbpNP