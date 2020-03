View this post on Instagram

Ρε μάνα... "παλουκωσου" σπίτι μπας και κάνουμε καλοκαίρι.... Υγ. Είμαι σίγουρος ότι αν τους πούμε υποχρεωτικά να ξεχυθουν στα λιβάδια θα κλειδωθουν μεσα... Καλή δύναμη σε όλους. #menoumespiti