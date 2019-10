Ενδεχομένως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διασημότερο meme για το 2019 από το «Woman Yelling at a Cat».

Η εικονιζόμενη γάτα, που ονομάζεται Smudge, όχι μόνο έχει καταφέρει να γίνει viral αλλά απέκτησε επίσης δικό της λογαριασμό στο Instagram, αποτελώντας φέτος έμπνευση μέχρι και για στολές Halloween.

so about my costume last night pic.twitter.com/TN3HE1PT4B

Η σκηνή δείχνει τις Τέιλορ Άρμστρονγκ και Κάιλ Ρίτσαρντς από το The Real Housewives of Beverly Hills να μαλώνουν με την γάτα, που τις κοιτάζει εντελώς απορημένη. Η Άρμστρονγκ απεικονίζεται εν μέσω μιας υποτιθέμενης παρεξήγησης με την γάτα και είναι τόσο ενοχλημένη που έχει ξεσπάσει σε κλάματα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα επεισόδιο της σειράς στο οποίο η Άρμστρονγκ κλαίει στη διάρκεια ενός καβγά με την Ρίτσαρντς να προσπαθεί να την ηρεμήσει. Η Daily Mail είχε δημοσιεύσει τότε ένα άρθρο για όσα έγιναν, μαζί με την φωτογραφία των δυο γυναικών.

Τον Ιούνιο του 2018, ένας χρήστης στο Tumblr πόσταρε την φωτογραφία μιας λευκής γάτας με απορημένο ύφος, να κάθεται σε μια καρέκλα, έχοντας μπροστά της ένα πιάτο με λαχανικά. «Δεν του αρέσουν τα λαχανικά», έγραψε στη λεζάντα με το ποστ, να μετρά μετά χιλιάδες likes και αναδημοσιεύσεις.

Τον περασμένο Μάιο, μια χρήστης στο Twitter αποφάσισε να βάλει μαζί τις δυο φωτογραφίες, δημιουργώντας έτσι ένα από τα διασημότερα memes, που μέσα σε μόλις δυο μήνες είχε ξεπεράσει τα 80.000 retweet και τα 276.000 likes.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG