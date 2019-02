Το βίντεο «The Fall: Love Never Let Us Down» δημιουργήθηκε πριν καιρό για λογαριασμό ενός κέντρου θεραπείας για παιδιά με καρκίνο και από χθες έχει γίνει viral καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.

Η ταινία μικρού μήκους, αποτέλεσμα συνεργασίας των WMcCann, Zombie Studio και Loud, έγινε για λογαριασμό του νοσοκομείου Cancer De Barretos στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, που αργότερα μετονομάστηκε σε Hospital de Amor με στόχο να περάσει μήνυμα πως η αγάπη είναι η πιο αποτελεσματική πηγή δύναμης στην μάχη κατά του καρκίνου.

Για να γιορτάσει τότε το νέο όνομα, το νοσοκομείο κυκλοφόρησε ένα animation που απεικονίζει τις καταστροφικές συνέπειες του παιδικού καρκίνου, από τις επώδυνες θεραπείες μέχρι την ψυχολογική κατάρρευση συγγενών και φίλων.

Το βίντεο παρουσιάζει τα πράγματα από την οπτική ενός μικρού κοριτσιού, δείχνοντας όλο το ταξίδι της από την στιγμή της διάγνωσης και έπειτα. Ο τίτλος περιέχει σκόπιμα την λέξη «Fall», δηλαδή «πτώση» για την στιγμή που «χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου και βυθίζεσαι στο άγνωστο», εξηγούν οι δημιουργοί. Ωστόσο τελικά, γιατροί, συγγενείς και φίλοι λειτουργούν σαν μπαλόνια που σε στηρίζουν συναισθηματικά για να «ανέβεις», επειδή «η αγάπη δεν μας απογοητεύει ποτέ». «Η αγάπη είναι μεγαλύτερη από το φόβο», είναι το μήνυμα στο τέλος.

Η 15η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO).

Δείτε το βίντεο: