Θραύση θα κάνει φέτος ο Σαββόπουλος αν συνεχίσει έτσι καθώς έχει γίνει viral στο Twitter η πρεμιέρα του.

Σίγουρα κανείς δεν περίμενε στριπτίζ μετά τη «Συννεφούλα» στη μουσική σκηνή «Άλσος», που άνοιξε εκ νέου μετά από χρόνια στο Πεδίον του Άρεως.

Προφανώς και δεν ήταν αυθόρμητο, αλλά είχε την πλάκα του... (είχε;)

Ο τραγουδοποιός υποδέχτηκε το κοινό, το βράδυ της Πέμπτης και το πρόγραμμα κυλούσε ομαλά, όταν ξαφνικά ανέβηκε στην σκηνή ένα ζευγάρι χορευτών που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί.

Οι δυο τους άρχισαν να χορεύουν αισθησιακά κάνοντας τον Διονύση Σαββόπουλο πολύ χαρούμενο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και λίγο αργότερα, η χορεύτρια Εβίτα Χουντάλα, άρχισε να γδύνεται, μένοντας τελικά μόνο με τα εσώρουχά της.

Το στριπτίζ έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού "You can leave your hat on" του Joe Cocker, που έχει συνδεθεί με το στριπτίζ της Κιμ Μπάσιτζερ στην ταινία «9,5 βδομάδες».

Καθ' όλη τη διάρκεια του αποκαλυπτικού χορού, ο 73χρονος καλλιτέχνης έδειχνε ενθουσιασμένος χτυπούσε το ντέφι και χειροκροτούσε την χορεύτρια. Γενικά το ζούσε....

Οι φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου συγκέντρωσαν ανάμικτες αντιδράσεις.