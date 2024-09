Ο πρόεδρος της Αϊτής μπερδεύτηκε, ήπιε νερό από την κανάτα και έβρεξε τα ρούχα του

Ο πρόεδρος της Αϊτής έγινε viral από το βήμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν μπερδεύτηκε και ήπιε νερό από την κανάτα.

Την ώρα που ο Εντγκάρ Λεμπλάν Φιλ, απηύθυνε έκκληση για ειρηνευτικές προσπάθειες στην Αϊτή, προσπάθησε να πιει νερό από μια κανάτα, με αποτέλεσμα να βραχεί. Η στιγμή καταγράφηκε από τους εικονολήπτες που βρίσκονταν εκεί και το κλιπ κυκλοφόρησε στα social media.

Από τα σχόλια στο X (πρώην Twitter), δεν έλειψαν και τα «πειράγματα» για την απροσεξία του Εντγκάρ Λεμπλάν Φιλ, αλλά και το γεγονός ότι ήπιε από την κανάτα και λερώθηκε, όσο αναφερόταν στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το συμβάν σημειώθηκε όσο ο πρόεδρος της Αϊτής αναφερόταν στον ψευδή ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε πρόσφατα, ότι παράτυποι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε γάτες και σκύλους των κατοίκων του Σπρίνγκφιλντ στο Οχάιο.

