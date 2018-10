Ο Prins Obi μετά το τέλος εποχής για τους Baby Guru επιστρέφει με νέα προσωπική δουλειά, αλλά όχι μόνος αυτή τη φορά. Το ομώνυμο album των Prins Obi & The Dream Warriors αποτελεί κατά μία έννοια το ντεμπούτο του αθηναϊκού underground supergroup (με μέλη από Baby Guru, The Voyage Limpid Sound, Chickn, Montero band, A Victim of Society), και κατά μία άλλη την τρίτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του Prins Obi (ως διάδοχος του «The Age of Tourlou»).

Οι Dream Warriors αυτονομούνται, μετακομίζουν για λίγο στη Δισκέξ και συνοδεύουν τον Prins Obi σε ένα ταξίδι από τα έξω προς τα μέσα, στην πορεία του οποίου, παρτάρουν, ξορκίζουν δαίμονες, αναπολούν ρομαντικές στιγμές, (ξανα)αγαπούν το glam και το hard rock, απενοχοποιούν άβολες καταστάσεις, περιπλανιούνται σε ελληνόφωνες και μη, ψυχεδελικές κοιλάδες και παραδίδουν μια μεταμοντέρνα και συνάμα ρετρό δουλειά με τραγούδια, live ενέργεια και φινέτσα.

Το πρώτο single από το δίσκο, το τραγούδι «Δίνη» (ένα από τα δύο με ελληνικό στίχο), είναι μια αναφορά σε ήχους μιας άλλης εποχής, με το μπάσο να δίνει τον ρυθμό και φωνητικά που θυμίζουν μεγάλα ονόματα των '60s και των '70s. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι που σε μεταφέρει στο παρελθόν, vintage, αλλά με καινούργια αισθητική, παρόλο που έχει παλιομοδίτικους στίχους.

Prince Obi & the Dream Warriors - Δίνη

Το βίντεο που έχει δημιουργήσει ο Βασίλης Κατσούπης (aka deepyadeep) είναι μια ωδή στη νέα γυναίκα, με στρογγυλό κάδρο, σαν μια δίνη που σε τραβάει προς το μέρος της, βυθίζοντάς σε στους στίχους του κομματιού:

μέσα στα όνειρα βρίσκω γαλήνη

τα προσωπεία δεν ζητάν την ευθύνη

πέταξα να φύγω μακριά σου

μου είπες πως αν συνέλθω μια μέρα

θα μπορέσω να ακούσω τη φωνή σου στον αγέρα

μα έμαθα να ακούω τη σιωπή

αν μια φορά είχα την καρδιά σου

και την φορούσα σαν στερνό φυλαχτό

τώρα σαν δίνη με ρουφάς κοντά σου

μα ποτέ δεν μου είπες σ' αγαπώ

μέσα στα όνειρα δε βρίσκω γαλήνη

οι αναμνήσεις με τραβάνε σαν δίνη

όλο και πιο βαθιά

χρυσοκέντητα πουλιά σέρνουν το άρμα

αυτό που ζητάω είναι ακόμα ένα θαύμα

πέταξες να φύγεις μακριά μου

Το art direction είναι της Anastasia Patellis που ζει μόνιμα στο Τορόντο και οι σκοτεινές εικόνες του αθηναϊκού ουρανού του DoP Γιώργου Κόκκαλη.

Info

Το ομώνυμο άλμπουμ των Prince Obi & The Dream Warriors κυκλοφορεί σε limited edition μαύρου/διαφανούς βινυλίου (+CD version) και digital album στις 19/11 από την Inner Ear. To preorder είναι εδώ.

