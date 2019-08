Όλοι οι νικητές των iPhone Photography Awards 2019

Πριν τα κινητά τηλέφωνα γίνουν όσο "έξυπνα" είναι σήμερα και πριν ακόμη προκύψει αυτός ο ενθουσιασμός των ανθρώπων να επικοινωνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ βρίσκονται εν κινήσει, πολλοί από εμάς γοητευόμασταν από τις φωτογραφικές μηχανές, δηλαδή από την ικανότητα να βγάζεις φωτογραφίες από μια τόσο μικροσκοπική συσκευή που χωράει στην παλάμη του ενός χεριού.

Σήμερα, τα smartphones πράγματι προεκτείνουν τις προσωπικές μας δεξιότητες, δεδομένου ότι κάθε νέο μοντέλο που κυκλοφορεί διαθέτει ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά με τα οποία οι λάτρεις της τεχνολογίας παθιάζονται και δε σταματούν να εξερευνούν. Ασφαλώς, ιδιαίτερα πρωτοπόρα στον κλάδο της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί η Apple, καθώς τα iPhones, αν και διαθέτουν μια πληθώρα χαρακτηριστικών που εντυπωσιάζουν, είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο buzz των προϊόντων αυτών γίνεται για τις κάμερες.

Κάπως έτσι, λοιπόν, με επίκεντρο τις καλύτερες λήψεις που έχουν γίνει από συσκευές iPhone, οι κριτές των iPhone Photography Awards ανακοίνωσαν πρόσφατα τους νικητές των βραβείων για τις 18 κατηγορίες, που είναι οι εξής: Abstract, Animals, Architecture, Children, Floral, Landscape, Lifestyle, Nature, News and Events, Panorama, People, Portrait, Series, Still Life, Sunset, Travel, Trees, και Other.

Κατηγορία "Φωτογράφος της Χρονιάς"

Τιμητικό Βραβείο

Gabriella Cigliano

Ιταλία

Big Sister, Ζανζιβάρη, Αφρική - Λήψη με iPhone X/Φώτο: Gabriella Cigliano

«Πέρυσι πέρασα έναν μήνα στην περιοχή Wasa της Τανζανίας κάνοντας μάθημα σε μια τάξη με νεαρά, περίεργα και εκπληκτικά παιδιά. Πριν επιστρέψουμε, όμως, στην Ιταλία κάναμε μια στάση στην Ζανζιβάρη, όπου και τράβηξα τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ακόμα αναρωτιέμαι πως κατάφερα να αποτυπώσω μια τέτοια σκηνή που περικλείει μέσα της όλη αυτή την ομορφιά. Εγώ απλώς παρατηρούσα, μερικά μέτρα μακριά τους, αλλά μάλλον αυτές ήταν πιο περίεργες να μάθουν ποια είμαι εγώ απ' ό,τι ήμουν εγώ για εκείνες και πιθανότατα γι'αυτό το λόγο το κορίτσι να με κοιτάζει κατ'αυτόν τον τρόπο. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε πολύ, πέρα από μερικές κουβέντες που ανταλλάξαμε στα Σουαχίλι και τις οποίες είχα μάθει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά αυτά τα παιδιά ειλικρινά μιλούσαν με τα μάτια. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που είχα αντικρίσει ποτέ στη ζωή μου και θα το κρατήσω για πάντα στη μνήμη μου. Βέβαια, το καλύτερο κομμάτι του ταξιδιού ήταν όταν έδειξα στα κορίτσια και στις μαμάδες τους αυτή τη φωτογραφία, καθώς για ορισμένες ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν τα πρόσωπά τους και ο ενθουσιασμός τους ήταν απερίγραπτος. Δυστυχώς, εκείνη την ώρα κρατούσαν αυτές το iPhone μου και έτσι δε μπόρεσα να αποτυπώσω και αυτή τη στιγμή.»

1η Θέση

Diogo Lage

Πορτογαλία

Sea Stripes, Santa Rita Beach, Πορτογαλία - Λήψη με iPhone SE/Φώτο: Diogo Lage

«Η λήψη μου με τίτλο "Sea Stripes" έγινε στην παραλία Santa Rita της Πορτογαλίας, όπου οι τέντες σε ριγέ σχήμα είναι αρκετά συνηθισμένες και δίνουν την αίσθηση καλά οργανωμένων και καλοκαιρινών χωριών. Το παιχνίδισμα με αυτό το καλοκαιρινό mood φαίνεται εξίσου και στην λουόμενη που βρίσκεται σε απόσταση και έχει πλήρως εναρμονιστεί με την αισθητική του περιβάλλοντος, καθώς το μπλουζάκι της είναι κι αυτό σε ριγέ τόνους.»

2η Θέση

Yuliya Ibraeva

Ρωσία

Sorry, no movie today. Ρώμη, Ιταλία - Λήψη με iPhone 7 Plus/ Φώτο: Yuliya Ibraeva

«Ήταν μια καυτή καλοκαιρινή μέρα στη Ρώμη της Ιταλίας - ακόμη και η άσφαλτος έλιωνε. Αποφασίσαμε να δραπετεύσουμε για λίγο από το κέντρο της πόλης και να πάμε να δούμε τα δέντρα στους κήπους Borghese και συγχρόνως να παρακολουθήσουμε μια Ιταλική ταινία, αλλά όταν φτάσαμε ξεκίνησε να ψιχαλίζει. Τελικά δεν είδαμε την ταινία, αλλά έβγαλα υπέροχες φωτογραφίες. Ήταν μια υπέροχη στιγμή του ταξιδιού μου και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.»

3η Θέση

Peng Hao

Κίνα

Come Across, Νεβάδα, Η.Π.Α. - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Peng Hao

«Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία στην έρημο της Νεβάδα στις Η.Π.Α. στο φεστιβάλ Burning Man. Στάθηκα πάνω σε μια γέφυρα και είδα δύο ανθρώπους χαμένους μέσα σε μια αμμοθύελλα, αλλά μετά από λίγο συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο - ήρθε μια τεράστια ασημένια μπάλα.»

Παρακάτω ακολουθούν οι νικητές στις υπόλοιπες κατηγορίες για τα iPhone Photography Awards 2019:

1η Θέση στην κατηγορία "Abstract": "Blue Light", Πόλη του Μεξικό, Μεξικό - Λήψη με iPhone 7 Plus/ Φώτο: Jiangying Guo

1η Θέση στην κατηγορία "Animal": "The Proud Peacock", Πόρτο, Πορτογαλία - Λήψη με iPhone SE/ Φώτο: Diogo Lage

1η Θέση στην κατηγορία "Architecture": "Janta Manta Observatory", Jaipur, Ινδία - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Kuanglong Zhang

1η Θέση στην κατηγορία "Children": "Jasper the Raptor", Λος Άντζελες, Καλιφόρνια - Λήψη με iPhone XS/ Φώτο: Neri Rivas

1η Θέση στην κατηγορία "Floral": "Cactus under the Scorching Sun", Εθνικό πάρκο Joshua Tree, Καλιφόρνια - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Dan Liu

1η Θέση στην κατηγορία "Landscape": "Petra Wadi", Umm Sayhoun, Ιορδανία - Λήψη με iPhone SE/ Φώτο: Hsueh Isan

1η Θέση στην κατηγορία "Lifestyle": "Fishing", Χουμπέι, Κίνα - Λήψη με iPhone 6s/ Φώτο: Biao Peng

1η Θέση στην κατηγορία "Nature": "The Womb", Ισλανδία - Λήψη με iPhone 6/ Φώτο: Huei Jiuan Wang

1η Θέση στην κατηγορία "News/Events": "Fire Dragon", Μεϊτζόου, Κίνα - Λήψη με iPhone 6s/ Φώτο: Lianyu Lu

1η Θέση στην κατηγορία "Other": "Sky scaffolding", Μπουσάν, Νότια Κορέα - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Sari Sutton

1η Θέση στην κατηγορία "Panorama": "Segla Mountain at Sunrise", Σένγια, Νορβηγία - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Vincent Chen

1η Θέση στην κατηγορία "People": "Untitled", Κίνα - Λήψη με iPhone X/ Φώτο: Wei Xiong

1η Θέση στην κατηγορία "Portrait": "A Future Eagle Hunter", Μπαγιάν-Ολκί, Μογγολία - Λήψη με iPhone 7 Plus/ Φώτο: Mona Jumaan

1η Θέση στην κατηγορία "Still Life": "In the Wind", Γερμανία - Λήψη με iPhone SE/ Φώτο: Clarita Phiri Beiedoerffer

1η Θέση στην κατηγορία "Sunrise": "Piercing the Sky", Μπανγκαλόρ, Ινδία - Λήψη με iPhone 6s/ Φώτο: Sreekumar Krishnan

1η Θέση στην κατηγορία "Travel": "Lonely Boat", Ντα Νάνγκ, Βιετνάμ - Λήψη με iPhone 8 Plus/ Φώτο: Liu Bo