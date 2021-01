Το τελευταίο μεγάλο πάρτι

Athens DJs for Athens Pride, Ρομάντσο, Σάββατο 7 Μαρτίου 2020. Ακριβώς μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το lockdown ή, αλλιώς, οι τελευταίες μέρες της ντίσκο. Δεν είχαμε ιδέα πως σύντομα οι ζωές μας θα άλλαζαν δραματικά και χωρίς ημερομηνία λήξης.



Το πάρτι παραλίγο να ακυρωθεί. Λίγες μέρες πριν, ο Ρήγας –λες και το 'ξερε– απέδρασε από τον μάταιο αυτό κόσμο. Είναι από τα άτομα που δεν θα άντεχαν ούτε στιγμή αυτό που μας βρήκε. Παρόλη τη στενοχώρια, το σκεφτήκαμε πολύ. Ο A Man To Pet μου είπε «show must go on» και έτσι έγινε. Στις 10 ακριβώς οι πόρτες του «Ρομάντσο» άνοιξαν και το έβδομο «Athens DJs for Athens Pride» μόλις ξεκινούσε.



Κάτι ο χαμός του Ρήγα, κάτι οι ειδήσεις και το νέο Covid λεξιλόγιο που κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα, η βραδιά είχε μια αίσθηση βαριά. Ή τουλάχιστον έτσι το ένιωθα εγώ. «Show must go on» και κόσμος άρχισε να εμφανίζεται. Πολύ σύντομα η Αναξαγόρα γέμισε και η ουρά για το ταμείο έφτανε μέχρι τη γωνία με Σωκράτους. Καρδιοχτύπι και μπάσο να τρίζουν τα τζάμια. Νέες φάτσες, παλιοί γνωστοί, αλλόκοτες φιγούρες και εκκεντρικές εμφανίσεις ήταν εκεί για να διασκεδάσουν και να υποστηρίξουν το Athens Pride, τον έρωτα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία.

Σε μια στιγμή αλλοφροσύνης, ο περφορμερ A Man To Pet ανεβαίνει πάνω στο DJ booth με τα 20ποντα και ραπάρει στο μικρόφωνο κάτι ακατάληπτους αυτοσχεδιασμούς. Ο κόσμος ουρλιάζει. Τα χέρια στον αέρα. Η μουσική δυναμώνει κι άλλο.



Στα καμαρίνια αναβρασμός. Βαλίτσες, περούκες, γκλίτερ, βαφτικά και αλκοόλ. Πόζες, φωτογραφίσεις, ενθουσιασμός. Παρότι η ελληνική drag σκηνή είναι αρκετά ανταγωνιστική, τη συγκεκριμένη βραδιά όλοι οι περφόρμερ ήταν μια παρέα. Φιλιά, μπιτσιές, χαμόγελα, φλας. Το πρόγραμμα των shows αμείλικτο. Κάθε μισή ώρα και αλλαγή. Kangela, Δούκισσα, Nicole Nasty, Dear Quentin, Kevin Le Grand, Kim Shisha, PJ Mugiwara, Chraja, Camile Leon, Les Salopes και κάποια go-go boys. Το αθηναϊκό Cage aux Folles είναι ένα όνειρο.

Πολύ σύντομα η Αναξαγόρα γέμισε και η ουρά για το ταμείο έφτανε μέχρι τη γωνία με Σωκράτους.



Οι προβολείς τoυ main stage άναψαν. Ο A Μan To Pet καλωσόρισε τον κόσμο με βρισιές, ως συνήθως. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι για τη βραδιά που μόλις ξεκίνησε. Χαιρετούρες, φιλιά, φιλοφρονήσεις, οι πρώτες χορευτικές φιγούρες. Ο DJ κάνει πλάκα και πατάει το smoke machine μέχρι που δεν βλέπουμε τη μύτη μας. Γέλια. Στο υπόγειο η μουσική πιο βαριά και ηλεκτρονική. Το line-up αναμενόταν καυτό, με τη βραδιά να κορυφώνεται με Amateur Boyz, K.Atou και Figott. Στις 12 δεν έπεφτε καρφίτσα και το ξέρουν όλοι πως για την Αθήνα αυτό είναι πολύ νωρίς.



Το τρίτο stage ήταν στην γκαρνταρόμπα. Ο κόσμος περίμενε να αφήσει πράγματα και ρούχα στο γκισέ, χορεύοντας τη μουσική των DJs. Φλερτ, κουτσομπολιά, γύμνια κάτω από μακριά παλτά. Στο lounge, αντί για καναπέδες, είχαμε στήσει κρεβάτια. Παιδιά ξαπλωμένα, ο ένας πάνω στον άλλον. Kids του 2020.



Στις τουαλέτες ο Ηλίας είχε ετοιμάσει ένα σουρεάλ σκηνικό. Τεράστιες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις κάλυπταν από πάνω μέχρι κάτω τις πόρτες. Ο κόσμος ουρές, αναρωτιέται ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στις φωτογραφίες που διασκεδάζουν χορεύοντας καλαματιανό σε κάποιο σαλονάκι των '80s. Ποιοι άλλοι από τους γονείς και τις θείες του Ηλία. Selfies, ιδρωμένοι καθρέφτες, υπομονή στη σειρά.

Η βραδιά γλιστράει και η αίσθηση του χρόνου χάνεται.



Η βραδιά γλιστράει και η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Το ίδιο και οι αντιστάσεις. Στο υπόγειο stage τα αγόρια χορεύουν πια χωρίς μπλούζα και τα βυσσινί φώτα κάνουν τη σάρκα να δείχνει καυτή. Ιδρώτας, κλειστά μάτια, υδρατμοί. Σε μια στιγμή αλλοφροσύνης, ο A Man To Pet ανεβαίνει πάνω στο DJ booth με τα 20ποντα και ραπάρει στο μικρόφωνο κάτι ακατάληπτους αυτοσχεδιασμούς. Ο κόσμος ουρλιάζει. Τα χέρια στον αέρα. Η μουσική δυναμώνει κι άλλο. Στα πιο σκοτεινά του υπογείου σώματα φασώνονται. Χοντρά. Κανείς δεν ασχολείται.



Στο «Ρομάντσο» γίνεται μια ατελείωτη παρέλαση, πάνω-κάτω, μέσα-έξω. Ο κόσμος αράζει πια και στον δρόμο. Το μαγαζί δεν χωράει άλλους. Ευτυχώς που δεν έβρεξε. Η Αγγελική του Skull είναι ακόμα στην πόρτα, ακούραστη θεότητα. Ήρθε να βοηθήσει για κάνα δίωρο και έχει κλείσει οκτάωρο.



Χάραμα. Το φως που σιγά-σιγά σκάει από την τζαμαρία αφήνει τον κόσμο στην πίστα αδιάφορο. Περισσότερος χορός, τώρα πια με πείσμα. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή βραδιά. Κι όμως, κανείς δεν ξέρει πως βρίσκεται στο τελευταίο μεγάλο πάρτι της πόλης προτού σκαλώσουν όλα.



O Camile Leon επέστρεψε στο σπίτι μεσημέρι με πασαλειμμένη μάσκαρα και ντυμένος λίγο πιο ξέκωλα από τη Σερ στο «Ιf I could turn back time». Ήταν ερωτευμένος.

Παρότι η ελληνική drag σκηνή είναι αρκετά ανταγωνιστική, τη συγκεκριμένη βραδιά όλοι οι περφόρμερ ήταν μια παρέα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.