Τα 54 φτάνουν πλέον, πανελλαδικά, τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, μετά τον εντοπισμό ακόμη 25 μέσα σε πέντε ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ «από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 821 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 340 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).



Εκ των 821 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 790 αφορούν στο στέλεχος Άλφα, 6 αφορούν στο Βήτα και 25 αφορούν στο Δέλτα.»



Γεωγραφική κατανομή Δέλτα

Εκ των 54 κρουσμάτων της Δέλτα, εντοπίζονται:

τα 30 στο Ηράκλειο της Κρήτης,

της Κρήτης, 8 στην Αττική,

5 στη Θεσσαλονίκη,

4 στη Λέσβο,

2 στην Πάρο κι

από 1 σε Εύβοια, Αχαϊα, Κορινθία, Χαλκιδική και στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»



Αλλάζει την ισορροπία των δεδομένων η μετάλλαξη "Δ"

«Αλλάζει αρκετά την ισορροπία των δεδομένων η μετάλλαξη "Δ", που έχει καταγραφεί σε 97 χώρες, όπως και στην Ελλάδα, αλλά και τις σκέψεις των ειδικών για το πως θα πορευτούμε τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Η συζήτηση σήμερα είναι πως θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε τη διασπορά της στην κοινότητα μέχρι να αυξηθεί περαιτέρω η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα», ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.



Οπως είπε, η παρατηρούμενη αύξηση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα πιθανόν να οφείλεται τόσο στη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας, αλλά και στη διασπορά της μετάλλαξης "Δ". Ιδιαίτερα αυξημένη, όπως είπε, είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση της μετάλλαξης "Δ", ενώ δεν παρατηρείται αύξηση επαναμολύνσεων σε άτομα που είχαν νοσήσει.