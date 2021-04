Με τηλεφωνικό ραντεβού, αλλά χωρίς το όριο των 20 ατόμων λειτουργεί από σήμερα το λιανεμπόριο.



Συνεχίζει να ισχύει η αποστολή SMS στο 13032, η οποία συνοδεύεται από χρονικό περιορισμό τριών ωρών, ωστόσο ο κάθε καταναλωτής μπορεί να στέλνει μήνυμα για αγορές μόνο μία φορά την ημέρα.

Στο εξής για τα ανοιχτά καταστήματα η αναλογία πληθυσμού / εμβαδού έχει ως εξής: Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά και για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

Με ραντεβού θα λειτουργήσουν και αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων που βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», στον Κηφισό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Κλειστά τα εμπορικά κέντρα

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τα εμπορικά κέντρα. Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να ανοίξουν και αυτά σύντομα. Το θέμα θα τεθεί εκ νέου στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων αυτή την εβδομάδα.

Ανοιχτά καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Σε λειτουργία είναι από σήμερα τα καταστήματα στην Αχαΐα που θα λειτουργούν μόνο με click in shop και click away, ενώ μόνο με τη μέθοδο του click away θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λόγω της ιδιαίτερης επιδημιολογικής επιβάρυνσης που παρατηρείται στην περιοχή.