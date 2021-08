Στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για παροχή βοήθειας, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη διάθεση του αεροσκάφους P-8 Poseidon για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.



«Σε απάντηση στο αίτημα για υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, είμαι ευγνώμων στο Ναυτικό Σκέλος της Διοίκησης Δυνάμεων Ευρώπης, μέρος των αμερικανικών δυνάμεων ναυτικού στην Ευρώπη, που προσφέρει το Ρ-8 αεροσκάφος στο πλαίσιο στήριξης στις προσπάθειες πυρόσβεσης. Μέσω τέτοιων κοινών πρωτοβουλιών, δείχνουμε τη δύναμη της συνεργασίας μας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρέσβης.



In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether