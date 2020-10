Με ανάρτησή του στο Twitter, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος της Ε.Ε. για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, απάντησε σε σχόλιο του διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε: «Λυπούμαστε που σας απογοητεύσαμε, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας όπως ορίζεται στη Συνθήκη μας. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής».

Νωρίτερα, ο Φαχρεττίν Αλτούν είχε αναφέρει: «Να τι πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι Ευρωπαίοι: οι μουσουλμάνοι δεν θα φύγουν επειδή δεν μας θέλετε. Δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο όταν μας προσβάλλετε. Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και το δικό μας με κάθε κόστος» σχολιάζοντας προφανώς την «κόντρα» ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7