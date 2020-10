Η Αγγλία πρόσθεσε πέντε ελληνικά νησιά στη λίστα με τα ασφαλή ταξίδια, μετά τους περιορισμούς λόγω του κορωνοϊού.

Αυτό σημαίνει ότι από το Σάββατο οι ταξιδιώτες, δεν θα χρειάζεται πλέον να απομονωθούν κατά την άφιξή τους στη χώρα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Μεταφορών Grant Shapps.

Ο Shapps είπε ότι μετά τις 4 π.μ. το Σάββατο, οι επισκέπτες από τη Λέσβο, την Τήνο, τη Σέριφο, τη Σαντορίνη και τη Ζάκυνθο δεν χρειάζεται πλέον να μπαίνουν σε καραντίνα.

Πρόσθεσε δε, ότι καμία χώρα δεν θα αφαιρεθεί από τη λίστα ταξιδιωτικών διαδρόμων αυτήν την εβδομάδα.

TRAVEL CORRIDOR UPDATE: We are ADDING Lesvos, Tinos, Serifos, Santorini and Zakynthos to the #TravelCorridor list this week.



From 4am Saturday 10th Oct, if you arrive from those Greek islands, you will NO LONGER need to self-isolate.



We are not REMOVING any countries.