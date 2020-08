Την έλευση του αμερικανικού ελικοπτεροφόρου USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

«Τα λέμε σύντομα στην Ελλάδα» γράφει χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter ο κ.Πάιατ.

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Το ελικοπτεροφόρο του αμερικανικού πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται τώρα για ανεφοδιασμό στη Νάπολη, απέπλευσε από τη βάση Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Έχει μήκος 230 μέτρα και διαθέτει κατάστρωμα πτήσης τεσσάρων σημείων, 4.830 τετραγωνικών μέτρων.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!



Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n