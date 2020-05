Το Ισραήλ θα εκμισθώσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ελλάδα, τα οποία προορίζονται κυρίως για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας.

Την Τετάρτη ανακοινώθηκε ότι υπογράφηκε ψηφιακά- λόγω του κορωνοϊού- η αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, αντιπτέραρχος (ε.α.) Θεόδωρος Λάγιος και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγος (ε.α) Udi Adam.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι η συμφωνία αφορά την εκμίσθωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα Heron UAV. «Το ισραηλινό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη φύλαξη των συνόρων», ανέφερε η ίδια ανάρτηση, σημειώνοντας ότι επεκτείνονται οι πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

