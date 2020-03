Με μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Σωτήρης Τσίοδρας, τοποθετήθηκε για το θέμα της λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ο κ. Τσίοδρας, παραπέμποντας σε σημερινή ανάρτηση του επιστημονικού ιστοτόπου MedScape, έγραψε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα», ώστε να τεκμηριώνεται ότι τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) έχουν παρενέργειες στα άτομα που έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν πραγματοποίησε έκκληση κατά της λήψης αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων, όπως η ιβουπροφαίνη ή η κορτιζόνη, από ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Την περασμένη Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ιβουπροφαίνη (ή άλλο ΜΣΑΦ) επιδεινώνει τη νόσο COVID-19. Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές συμφωνούν μεν με τους Ισπανούς συναδέλφους τους, αλλά τάχθηκαν υπέρ της παρακεταμόλης ως καλύτερη επιλογή γενικότερα για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

Χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τάχθηκε επίσης κατά της αλόγιστης χρήσης ΜΣΑΦ γενικότερα με τον εκπρόσωπο του, Κρίστιαν Λιντμάγερ, να λέει ότι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού μελετούν σχετικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα και «εν τω μεταξύ, τους συμβουλεύουμε (τους πολίτες) να λαμβάνουν περισσότερο παρακεταμόλη, παρά να χρησιμοποιούν αυτοχορηγούμενη ιβουπροφαίνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό», τόνισε.

Νεότερα για το θέμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων - still not enough data https://t.co/4ryZ3THqV5