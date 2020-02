Μαζικές αφίξεις προσφύγων και μεταναστών σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, μετά την χθεσινή ανακοίνωση Τούρκου αξιωματούχου πως η Άγκυρα ανοίγει τα σύνορα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για 72 ώρες.

Αυστηρό μήνυμα έστειλε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δύο αναρτήσεις του στο Twitter όπου σημειώνει πως «η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στην Συρία και δεν θα υποφέρει από τις συνέπειες αποφάσεων που πήραν άλλοι. Ενημέρωσα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

Όπως προσθέτει ο Έλληνας πρωθυπουργός «αξιόλογος αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προσπάθησαν να μπουν στην χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: Καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Πολλαπλασιάζουμε την ασφάλεια των συνόρων μας». Ο Έλληνας πρωθυπουργός επικοινώνησε σήμερα και με την καγκελάριο Μέρκελ.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο εκτιμάται πως έχουν ήδη συγκεντρωθεί 800 - 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες, στον μεθοριακό σταθμό Καστανιών, όπου το ελληνικό τελωνείο ανέστειλε την λειτουργία του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένοι από το πλήθος προσπάθησαν επανειλημμένα να περάσουν από τα σύνορα χωρίς αποτέλεσμα, καθώς απωθήθηκαν από αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν φτάσει ενισχύσεις από ΜΑΤ και ΟΠΚΕ της βόρειας Ελλάδας, ώστε να ενταθούν οι περιπολίες κατά μήκος της συνοριογραμμής. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, κάποιοι με μωρά και ρούχα στα χέρια, καταφθάνουν πεζή στις Καστανιές Έβρου, αναζητώντας ένα πέρασμα στα σύνορα. Την ίδια ώρα, βάρκες με πρόσφυγες και μετανάστες καταφτάνουν σε Σάμο και Λέσβο από τις τουρκικές ακτές.

Για να ελέγξουν τις ροές, οι δυνάμεις του Λιμενικού που περιπολούν στο Ανατολικό Αιγαίο. από το πρωί ενισχύθηκαν με επιπλέον 5 περιπολικά σκάφη και 70 άτομα προσωπικό. Ως μόνιμες δυνάμεις, στο Αιγαίο βρίσκονται περίπου 1.300 λιμενικοί (σε πλωτά και σε χερσαίες υπηρεσίες) και 50 σκάφη του Λ.Σ. ενώ σε αυτά συνδράμουν αλλά περίπου 12 του Frontex.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LiFO.gr, αν και η ελληνική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να σφραγίσει τα σύνορα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας και άλλων τελωνείων, πέρα από αυτό στις Καστανιές, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει και, σε κάθε περίπτωση, να δυσχεράνει και την διέλευση πολιτών με όλα τα νόμιμα έγγραφα.

Κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο LiFO.gr, τόνισαν πως στόχος είναι να μην επιτραπεί η είσοδος μεγάλων ομάδων και αν πλησιάσουν σκάφη με πολλούς ανθρώπους να αποτραπούν.

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μεταβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Μυτιλήνη θα μεταβούν ο Γιάννης Πλακιωτάκης και ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής.

Hundreds of migrants walked through northwest Turkey toward its borders with Greece and Bulgaria after a senior official said Ankara will no longer stop Syrian refugees from reaching Europe. https://t.co/e6RoB0sTgM pic.twitter.com/8GujjbM46I — ABC News (@ABC) February 28, 2020

Εγκλωβισμένοι στη νεκρή ζώνη Ελλάδας

Μετά το κλείσιμο των συνόρων στις Καστανιές, μια ομάδα μεταναστών βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη νεκρή ζώνη Ελλάδας – Τουρκίας. Σύμφωνα με την yenisafak.com, πρόκειται για περίπου 100 άτομα, που μετά την απόφαση των «ανοιχτών συνόρων», θέλησαν να περάσουν στην ελληνική πλευρά.

Έλληνες στρατιώτες τους απέτρεψαν από το να εισέλθουν στη χώρα και προσπάθησαν να τους πείσουν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Ωστόσο ούτε η τουρκική πλευρά τους δέχεται πίσω και πολλοί εκ των μεταναστών ακουμπούν τα πράγματά τους στο έδαφος και παραμένουν στην ουδέτερη ζώνη.

Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται πως συνδέονται άμεσα με την κλιμάκωση στη Συρία όπου δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες έπεσαν νεκρή από την αεροπορική επίθεση των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Σάντ. Είχε προηγηθεί η κατάρριψη μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφους το βράδυ της Τρίτης στην Ιντλίμπ.

Τζιχαντιστές και οι Σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία έβαλαν με ρουκέτες εναντίον κυβερνητικών στόχων ενώ συνεχίζεται οι διαβουλεύσεις Άγκυρας - Μόσχας για τη βόρεια Συρία, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποια λύση.