Πρωτοφανείς ήταν οι σκηνές με το μποτιλιάρισμα χθες το βράδυ στην παραλιακή ενώ η ταλαιπωρία όσων μπλέχτηκαν στο κομφούζιο ήταν τεράστια.

Παρασκευή βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν κλείσει ο δρόμος, το ΑΠΕ μετέδωσε το τηλεγράφημα με το οποίο η Περιφέρεια Αττικής ζητούσε την κατανόηση των πολιτών για τις προσωρινές ρυθμίσεις της κυκλοφορίας που «θα ισχύουν από σήμερα στις 10:00 μ.μ. έως την ίδια ώρα του Σαββάτου». Στην ίδια ανακοίνωση, την οποία η Περιφέρεια Αττικής δημοσίευσε στις 19:28, αναφέρεται πως ζητά κατανόηση λόγω του πλήρους αποκλεισμού ολόκληρης της νέας Παραλιακής μετά τον Α/Κ Κηφισού προς Γλυφάδα, ενόψει της παράδοσης τμήματος της νέας Λεωφόρου Ποσειδώνος.

Η κυκλοφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου της Τροχαίας, την οποία η Περιφέρεια ευχαριστεί για τη συνεργασία, θα εκτρέπεται από έως σήμερα στις 8 π.μ.. Στη συνέχεια θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορίας με τουλάχιστον ένα ρεύμα από Λαμία και ένα από Πειραιά έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στις 10:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Τι ακολούθησε με τον αποκλεισμό και ενώ ελάχιστοι πρόλαβαν να ενημερωθούν για το τι τους περίμενε: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων άνευ προηγουμένου με χιλιάδες Αθηναίους και κατοίκους της Αττικής να είναι οργισμένοι.

