Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2019, για την αξιολόγηση και την επιλογή των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση έγινε από το Great Place to Work Hellas την εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στην έρευνα Best Workplaces 2019, η οποία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ διεξήχθη για 17η συνεχή χρονιά στη χώρα με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή 53 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 23.500 εργαζόμενους.

Η μεγαλύτερη εταιρεία απασχολεί κοντά στους 7.000 εργαζόμενους, ενώ η μικρότερη 22 εργαζόμενους.

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες οι 25 είναι αμιγώς ελληνικές και οι 28 πολυεθνικές.

Η έρευνα η οποία διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.

Στην κατηγορία 10 «μεγάλες» επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον διακρίθηκαν οι:



DHL Express (Ελλάς)

Epsilon Net

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

Πλαίσιο Computers

FrieslandCampina Hellas

Victus Networks,

Accenture Β.

ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ,

Όμιλος ΟΠΑΠ

Groupama Ασφαλιστική.



Στην κατηγορία 10 «μεσαίες» επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον διακρίθηκαν οι:



British American Tobacco Hellas,

AbbVie Φαρμακευτική

Workable, Bausch Health

Beiersdorf Hellas

Rokas Renewables

Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίμων

Performance Technologies

Genesis Pharma

Hellas Direct.

Στην κατηγορία 5 «μικρές» επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον διακρίθηκαν οι:



S.C. Johnson Hellas

Sleed

Convert Group

Bizerba

Amuse concept events.