Θέατρο Ολύμπια: Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τη νέα σεζόν

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την έναρξη προπώλησης εισιτηρίων για το Θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στο https://www.ticketservices.gr/el/theatro-olympia/, το οποίο επιστρέφει για τη σεζόν 2023-2024 υπό τη διοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ με διεθνείς συνεργασίες, μεγάλες παραγωγές και τρεις κύκλους αφιερωμάτων - Μαρία Κάλλας, Fauré, ¡Viva España!.

Διεθνείς συνεργασίες, μεγάλες παραγωγές και τρεις κύκλοι αφιερωμάτων στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της νέας περιόδου 2023-2024 του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» που ξεκινά από τις 27 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό κτίριο της οδού Ακαδημίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου της Αθήνας, Ολιβιέ Ντεκότ, παρουσίασαν το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Ολύμπια, που διέγραψε φέτος μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, μετρώντας πάνω από 30.000 θεατές, ενώ έγινε επίσης μέλος του «Opera Europa», του κορυφαίου οργανισμού για το λυρικό θέατρο στην Ευρώπη.

Προβεβλημένοι Έλληνες ερμηνευτές, σολίστες και μαέστροι διεθνούς εμβέλειας, συνθέτουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν που αναμένεται συναρπαστική με το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο να γίνεται ξανά σημείο διεθνούς πολιτιστικής συνάντησης στην καρδιά της Αθήνας και τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων (Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, Big Band) στο επίκεντρο.

«Από τον Σεπτέμβριο, η σκηνή του "Ολύμπια" θα λάμψει με πιο πολλές και "δυνατές" παραγωγές στις οποίες -όπως κάθε φορά- πρωταγωνιστούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. Καλούμε όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να "κλείσουν" και φέτος τις θέσεις τους στο αγαπημένο -πλέον- θέατρο της οδού Ακαδημίας για να απολαύσουν μερικές από τις καλύτερες παραστάσεις της πόλης», δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου "Μαρία Κάλλας" που υπογράφω για τρίτη χρονιά, είναι φέτος, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σεζόν, εστιασμένο στην κατεύθυνση που θα θέλαμε: Ανοιχτό προς όλα τα είδη μουσικής δημιουργίας και τέχνης, έχοντας πάντα, όμως, στο επίκεντρο το λυρικό θέατρο. Ευχαριστώ πολύ όλους εκείνους τους καλλιτέχνες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μου να συμμετάσχουν σε παραγωγές του Ολύμπια», ανέφερε ο Ολιβιέ Ντεκότ.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα μουσικών εκδηλώσεων με προτεραιότητα στο Λυρικό Θέατρο, με ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες παραγωγές όπερας και με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» φέρνει κοντά την ελληνική δημιουργία με τους διεθνείς καλλιτέχνες με στόχο για τη νέα σεζόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες παραγωγές όπερας.

Μέσα σε αυτήν, θα πραγματοποιηθούν τρεις μεγάλες σκηνικές παραστάσεις λυρικού θεάτρου, τρεις όπερες σε συναυλιακή μορφή, ένα γκαλά όπερας και πολλές συναυλίες που θα έχουν στο επίκεντρο τη φωνή, με τη συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών που εμφανίζονται στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου.

Τα πιο ξεχωριστά highlights της νέας σεζόν

Το πρόγραμμα της νέας περιόδου συνθέτουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές παραγωγές της όπερας. Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί την πρώτη του βασική διεθνή λυρική συμπαραγωγή με το Internationale Händel-Festspiele Göttingen, το παλαιότερο φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής παγκοσμίως αφιερωμένο στον Χέντελ.

Ο κορυφαίος Έλληνας μαέστρος με διεθνή λάμψη και καλλιτεχνικός διευθυντής του γερμανικού φεστιβάλ, Γιώργος Πέτρου, διευθύνει και σκηνοθετεί την όπερα «Σεμέλη», η οποία τον περασμένο Μάιο γνώρισε τεράστια επιτυχία από κοινό και κριτικούς. Η Ελβετίδα σοπράνο Marie Lys, το νέο αστέρι της μπαρόκ σκηνής βρίσκεται στον ομώνυμο ρόλο κι μαζί με ένα εξαιρετικό καστ διακεκριμένων καλλιτεχνών, οι οποίοι συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών.

Η «Σταχτοπούτα» του Rossini, σε σκηνοθεσία Ροδούλας Γαϊτάνου, αναβιώνει στο θέατρο Ολύμπια σε μουσική διεύθυνση του Γερμανού μαέστρου Nikolas Nägele, εξειδικευμένου στο bel canto. Στον ομώνυμο ρόλο βρίσκουμε τη νέα μέτζο-σοπράνο Svetlina Stoyanova, τακτική προσκεκλημένη μεταξύ άλλων του Teatro alla Scala και της Wiener Staatsoper, η οποία ηγείται ενός διεθνούς καστ αποτελούμενου από σολίστ που εξειδικεύονται στα έργα του σκηνοθέτη.

Η νέα λυρική παραγωγή του Δήμου Αθηναίων, η δημοφιλής οπερέτα «Οι Απάχηδες των Αθηνών» θα παρουσιαστεί με διπλό καστ εξαιρετικών Ελλήνων τραγουδιστών και ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένης της Ζωζώς Σαπουντζάκη ως guest. Τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων θα διευθύνει ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης που πρόσφατα θριάμβευσε στο Teatro Real της Μαδρίτης, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και όπερες που παρουσιάζονται σε συναυλιακή μορφή, όπως το αριστούργημα του Bellini "I puritani" που ολοκληρώνει το αφιέρωμα του 2023 στη Μαρία Κάλλας, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να ερμηνεύονται από ένα συναρπαστικό κουαρτέτο ερμηνευτών, ανάμεσα στους οποίους είναι η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση και ο Αμερικανός τενόρος John Osborn, που εμφανίζεται σε όλα τα μεγάλα λυρικά θέατρα του κόσμου. Ο Γάλλος αρχιμουσικός Alphonse Cemin διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη της συνεργασία με το Θέατρο Ολύμπια.

Η όπερα "Medgé" του Σπύρου Σαμάρα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά με ορχήστρα στην Ελλάδα με τη συνεργασία της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση και νέα ενορχήστρωση του Βύρωνα Φιδετζή, στο πρωτότυπο γαλλικό λιμπρέτο του Pierre Elzéar.

Άλλη μια πανελλήνια πρώτη παρουσίαση είναι η όπερα «Πηνελόπη» του Fauré με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ολύμπια, καθώς κι ένα λαμπερό καστ Γάλλων και Ελλήνων ερμηνευτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται η μεγάλη δραματική σοπράνο Catherine Hunold. Μαζί με τον αρχιμουσικό Pierre Dumoussaud, επιστρέφουν μετά τον θρίαμβό τους στην "Αδελφή Βεατρίκη" του Δημήτρη Μητρόπουλου, στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας.

Σπουδαίοι ερμηνευτές όπως η Γαλλίδα σοπράνο Catherine Hunold, ο Ρώσος τενόρος Dmitry Korchak και ο Ιταλός μπάσος Riccardo Fassi, συμπράττουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων υπό την μπαγκέτα του Ιταλού μαέστρου Alessandro Bonato, που θριάμβευσε πέρυσι στη Musikverein της Βιέννης, σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στους Ιταλούς συνθέτες που συνέθεσαν αριστουργηματικά έργα στη γαλλική γλώσσα.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσει κι ένα πλούσιο συμφωνικό ρεπερτόριο υπό τη διεύθυνση του μόνιμου μαέστρου της, Ανδρέα Τσελίκα. Πρόκειται για δύο μοναδικές συναυλίες που θα μεταφέρουν στο κοινό τον παλμό της φλογερής ισπανικής μουσικής με σολίστ τον βαρύτονο Pablo Gálvez και τον βιολονίστα Χριστόφορο Πετρίδη, ενώ την παράσταση κλέβεια μια μουσική βραδιά με τίτλο "Θάλασσα" και σολίστ την Emmanuelle Bertrand, μία από τις σημαντικότερες τσελίστες, διεθνώς.

Ο Γιώργος Πέτρου διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στη μεγαλειώδη "Τέταρτη Συμφωνία" του Anton Bruckner. Με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία Δήμου Αθηναίων, ερμηνεύουν στο πλαίσιο του κύκλου Fauré το εμβληματικό Requiem του συνθέτη, με τη συμμετοχή της σοπράνο Βασιλικής Καραγιάννη και του βαρύτονου Παύλου Πανταζόπουλου, υπό τον Ισραηλινό μαέστρο Yuval Zorn. Η συναυλία είναι υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Βύρωνα Φιδετζή συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας και παρουσιάζει μία συναυλία αφιερωμένη σε σπουδαία έργα του διεθνούς ρεπερτορίου που οφείλουν την ύπαρξή τους στον Σαίξπηρ, με τη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση.

Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων και ο μαέστρος του, Άγγελος Ηλίας, αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα αφιερώματα στην έντεχνη ελληνική δημιουργία, φιλοξενώντας σπουδαίους ερμηνευτές όπως οι: Βασίλης Λέκκας, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Θοδωρής Κοτονιάς, Σαββέρια Μαργιολά, Θοδωρής Βουτσικάκης, Βασίλης Προδρόμου, Νίκος Πλιός και Μπέττυ Χαρλαύτη. Τις συναυλίες έντεχνης μουσικής έρχεται να συμπληρώσει το μοναδικό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μαρία Παπαγεωργίου και η συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη με τραγούδια από το παγκόσμιο θέατρο σε ποίηση Bertolt Brecht.

Η Big Band Δήμου Αθηναίων, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Σάμι Αμίρη, συμπράττει με μια πλειάδα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών -Νίκος Χατζητσάκος, Ελένη-Ερμίνα Σοφού, Δημήτρης Τσάκας, Δημήτρης Καλαντζής, Αθηνά Ρούτση, Τέρη Βακιρτζόγλου, Philipp Weiss, Ειρήνη Κωνσταντινίδη, Δημήτρης Κασσαβέτης, Μάνος Θεοδοσάκης, Marianna Seas, Dat Funk- και μάς καλεί να ταξιδέψουμε στον μαγικό κόσμο της τζαζ, αλλά και σε μια συναρπαστική συναυλία αφιερωμένη στο flamenco με τον διεθνή σαξοφωνίστα και ενορχηστρωτή Bernard van Rossum για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Χορωδία Δήμου Αθηναίων θα χαρίσει στο κοινό μία μοναδική συναυλία με παραδοσιακά τραγούδια από την Ευρώπη, αλλά κι ένα αφιέρωμα στην παράδοση των gospel και spirituals, σε μουσική διεύθυνση Σταύρου Μπερή. Στο πλαίσιο του κύκλου Fauré, μετά το Requiem και την "Πηνελόπη", η σοπράνο Julie Fuchs μάς προσκαλεί σε ένα αφιέρωμα σε έργα του συνθέτη, συνοδεία του πιανίστα Alphonse Cemin.

Κάτι που αναμφισβήτητα αξίζει μια θέση στην πολιτιστική ατζέντα με τα highlights της σεζόν που έρχεται είναι και η παρουσία του Jo Nesbo στην Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μεταίχμιο και τη Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, υποδέχονται στο Ολύμπια τον διάσημο συγγραφέα.

Το νεανικό κοινό του Θεάτρου θα απολαύσει την επόμενη σεζόν την πρωτότυπη μουσική παράσταση STILL!, των Σταύρου Σταύρου, Θοδωρή Οικονόμου, Κώστα Σιλβέστρου και Παναγιώτη Τοφή, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2021 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, ενώ ήδη έχει περιοδεύσει σε χώρες όπως η Αρμενία, η Τυνησία και η Λιθουανία.

Το Θέατρο Ολύμπια θα φιλοξενήσει επίσης μια μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Θανάση Βούτσα, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο κοινωφελές έργο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης "Panos & Cressida 4 life" προς ενίσχυση της οικονομικής της δραστηριότητας, αλλά και την προβολή της κλασικής ταινίας του Fritz Lang "Μetropolis" συνοδεία ζωντανής μουσικής, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τη συμμετοχή της Babylon Orchester Berlin, υπό τον Στέφανο Τσιαλή.

Η Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα Εξαρχείων-Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και η Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα θα πραγματοποιήσουν ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στις tango μελωδίες Ελλήνων συνθετών.

Μέσα στο 2024, ο διεθνής χαρακτήρας του Ολύμπια ενισχύεται χάρη στο πρόγραμμα ¡Viva España!, δηλαδή έναν κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Ισπανία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα και το Ινστιτούτο Θερβάντες. Σε αυτόν -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνεται η καταπληκτική παράσταση χορού "Sonoma", εμπνευσμένη από τον Luis Buñuel από την καταλανική ομάδα La Veronal, η οποία έχει προσκληθεί δύο φορές στο περίφημο Cour d'honneur du Palais des papes του Φεστιβάλ της Αβινιόν και ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα της νέας σεζόν

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο JO NESBO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

I PURITANI

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

NIKOS CHATZITSAKOS MEETS ATHENS BIG BAND WITH ELENI ERMINA SOFOU & DIMITRIS TSAKAS

3, 4, 8, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΜΕΛΗ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΤΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΗ ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ & ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΘΗΒΑΙΟ

«Τα μπλουζ του Θάνου»

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΤΟΝΙΑ & ΤΗ ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

CHRISTMAS IN NEW YORK ΜΕ ΤΟΥΣ PHILIPP WEISS ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Melodies 4 Life» ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΒΟΥΤΣΑ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ «METROPOLIS» (1927)

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

BOULEVARD DES ITALIENS ΓΚΑΛΑ ΟΠΕΡΑΣ

Ιταλοί συνθέτες στο Παρίσι

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΛΕΒΑ ΜΑΣ ΓΙΝΑΝ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ… ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

LEGENDS AND THE YOUTH FEATURING DIMITRIS KASSAVETIS & MANOS THEODOSAKIS

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«If music be the food of love, play on»

1, 2, 3, 4, 6, 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

STILL! Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

¡Viva España! – I

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

MEDGÉ

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΛΙΟ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΤΡΑΓΟΥΔΑ BERTOLT BRECHT ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

TANGO GRECO

27, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

SONOMA

2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ANTON BRUCKNER «Ο συνθέτης του Θεού»

6 ΜΑΡΤΙΟΥ

OUT OF AFRICA

8 ΜΑΡΤΙΟΥ

PLAY THAT FUNKY MUSIC! ATHENS BIG BAND FEATURING MARIANNA SEAS AND DAT FUNK

16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΑ

12, 14, 16, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

H ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η ΜΠΕΤΤΥ ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ATHENS BIG BAND FLAMENCO PROJECT

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

JULIE FUCHS

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

18 ΜΑÏΟΥ

¡Viva España! – II

23 ΜΑÏΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Πώληση εισιτηρίων για όλες τις παραγωγές πραγματοποιείται και στο θέατρο, Ακαδημίας 59, Αθήνα, δύο ώρες πριν την έναρξη των προγραμματισμένων παραστάσεων.

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 7234567

e-mail: [email protected]

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Ώρες λειτουργίας εκδοτηρίου: Δευ-Παρ: 9πμ-5μμ