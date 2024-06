To 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας βάζει στο επίκεντρο τους καλλιτέχνες του

ADVERTORIAL

Κάθε καλοκαίρι, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας κάνει την πόλη να χορεύει στους ρυθμούς του. Ο θεσμός-ορόσημο για τον σύγχρονο χορό εξελίσσεται σταθερά εδώ και 30 χρόνια και έχει βάλει την Ελλάδα αποφασιστικά στον χάρτη των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ευρώπη. Φέτος, το φεστιβάλ κλείνει 30 χρόνια και βάζει στο επίκεντρο τους ίδιους τους καλλιτέχνες του, τους ανθρώπους που δουλεύουν με το σώμα τους για να εκφραστούν και να εξερευνήσουν, αλλά και τους χορευτές της νέας γενιάς που επιλέγουν τον σύγχρονο χορό και διαμορφώνουν το μέλλον του.

Από τις 12 ως τις 21 Ιουλίου, 19 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους χώρους του φεστιβάλ, με κάποιες από αυτές να συστήνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett), που ανοίγει το φεστιβάλ με μια διπλή παράσταση: τo έργo Midnight Raga του διάσημου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke και το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδελφών Imre & Marne van Opstal, που αναδείχθηκαν από το κορυφαίο Nederlands Dans Theater και έχουν εξελιχθεί σε περιζήτητους χορογράφους τα τελευταία χρόνια.

Σκηνή από το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδελφών Imre & Marne van Opstal. Φωτ.: Andreas Etter

Ο επιδραστικός καλλιτέχνης του σύγχρονου χορού Botis Seva επιστρέφει και φέτος στο Φεστιβάλ Καλαμάτας με την ομάδα του Far From the Norm για να παρουσιάσουν την πιο πρόσφατη δουλειά τους, το Until we sleep, ενώ ένα από τα highlights θα είναι και η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του τελευταίου έργου του πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj, Full Moon, που συγκεντρώνει επί σκηνής επτά χορευτές μαζί με τον ίδιο.

Ανάμεσα στις παραγωγές που ξεχωρίζουν είναι επίσης ο Οίκος της Ταραχής, το νέο έργο της Πατρίσιας Απέργη, αλλά και το Approach 17. Opening, ένα οπτικό ποίημα στο οποίο παρακολουθούμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης ενός χορευτή πάνω σε μια σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά. O χορογράφος του, Yoann Bourgeois, εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο έργο από τη σύνθεση «Opening» του μουσικού έργου «Glassworks» του Philip Glass.

Στο τιμόνι του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που ξεκίνησε το 1995, βρίσκεται τα τελευταία επτά χρόνια η Λίντα Καπετανέα, η οποία, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έδωσε στον θεσμό μεγαλύτερη εξωστρέφεια και αναζωογόνησε τη χορευτική και φεστιβαλική κουλτούρα της Καλαμάτας.

Στιγμιότυπο από τo έργo Midnight Raga του διάσημου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke. Φωτ.: DE DA Productions

Ωστόσο, o θεσμός δεν στηρίζει απλώς καλλιτεχνικά την πόλη αλλά φιλοδοξεί να εμπνεύσει το ευρύτερο κοινό ώστε να γεννηθούν οι επόμενες γενιές χορευτών και θεατών, που θα φέρουν το φεστιβάλ στην επόμενη εποχή του. Γι’ αυτό και η 30ή επετειακή διοργάνωση αφιερώνεται στους χορευτές, τους καλλιτέχνες της κίνησης που αναμετριούνται με τους περιορισμούς αλλά και τις ανεξάντλητες και μυστηριώδεις δυνατότητες του σώματος ενάντια στον χρόνο και στη φθορά, υπηρετώντας μία από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης. Ειδικότερα όμως, αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον χορό, που ήδη χορεύουν ή ονειρεύονται μια μέρα να ανέβουν στη σκηνή.

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και μη από τις 5 έως τις 21 Ιουλίου, ενώ θα δούμε ξανά το πολυαναμενόμενο Art within οne που καταλήγει κάθε χρόνο σε ένα δυνατό dance battle στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Από τις 19 ομάδες που συμμετέχουν, οι 10 είναι ελληνικές και οι 9 προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σερβία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και τη Μοζαμβίκη.

Οι φετινές παραστάσεις, που συνδυάζουν διαφορετικά είδη χορού με θέατρο, ζωντανή μουσική και ψηφιακά μέσα, θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή, την Εναλλακτική Σκηνή / Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζουν παράλληλες δράσεις και εργαστήρια.

Εισιτήρια: kalamatadancefestival.gr & ticketmaster.gr