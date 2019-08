Τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου ανοίγει τις πόρτες του το Φεστιβάλ του Δήμου Ηλιούπολης, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», φιλοξενώντας σημαντικούς καλλιτέχνες σε νέες θεατρικές παραγωγές, μουσικές εκδηλώσεις & χορευτικές παραστάσεις & φιλοδοξώντας να αποτελέσει, για μια ακόμη χρονιά, αγαπημένο «προορισμό» για όλους τους φιλότεχνους!

Συγκεκριμένα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μερικά από τα αριστουργήματα της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, από τους κορυφαίους εκπροσώπους της εγχώριας θεατρικής «σκηνής» ενώ ειδικά για τα παιδιά, το Φεστιβάλ φιλοξενεί την παράσταση «Το παιδί που τόλμησε», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Πιέτρη.

Παράλληλα, οι φίλοι της μουσικής, θα απολαύσουν τρεις ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις, ξεκινώντας με τον Φοίβο Δεληβοριά και «Τα Τραγούδια του Πεζοδρομίου... Καλοκαιρινά». Στη συνέχεια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάσει την οπερέτα του Ν. Χατζηαποστόλου «Πρώτη αγάπη» ενώ η Φιλαρμονική της Ηλιούπολης έχει ετοιμάσει, σε σύμπραξη με πολλούς εξαιρετικούς μουσικούς και μπάντες, ένα αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και σαξοφωνίστες της τζαζ, τον John Coltrane.

Μοναδική εμπειρία, όμως, αναμένεται να προσφέρει και η χοροθεατρική παράσταση «Demeter: the awakening of the earth», από τη διεθνούς φήμης χορογράφο Fabienne Gourmont και το χορευτικό σχήμα «Les Pleiades».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Φεστιβάλ Ηλιούπολης έχει και φέτος μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής, ώστε οι τιμές των εισιτηρίων των εκδηλώσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές και με ειδική πρόβλεψη για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»,

Γαρδίκη & Σμόλικα, Ηλιούπολη, τηλ. 210 9923840.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Προπώληση εισιτηρίων:

Παράλληλα με τους τρόπους και τα σημεία προπώλησης που έχει επιλέξει κάθε εταιρεία παραγωγής, θα πραγματοποιείται προπώληση για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, από την Τετάρτη 21 Αυγούστου και στο βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου» (Ελ. Βενιζέλου 138, 210 9946717), από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες καταστημάτων.



Τις ημέρες των εκδηλώσεων, το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ.Κιντής» θα είναι ανοιχτό από τις 19:30, και θα διαθέτει εισιτήρια αποκλειστικά για την παράστασης της ημέρας.

Η πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής" εξυπηρετείται από τις παρακάτω γραμμές του ΟΑΣΑ, που πραγματοποιούν στάσεις πολύ κοντά στο Θέατρο:

Γραμμή 237 (αφετηρία Μετρό Δάφνης), στη στάση Νησάκι ή στη στάση Αστυνομία ή στη στάση Σχολεία (προς Δάφνη)

Γραμμή 140 (αφετηρία Πολύγωνο), στάση Τέρμα στην Πλατ. Παλαιών Πατρών Γερμανού-ΙΚΑ

Γραμμή 201 (Μετρό Αγίου Δημητρίου), στάση Τέρμα στην Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού-IKA

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210 9940699 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.politismos-ilioupoli.gr.