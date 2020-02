Banana Boys: Space Calling στο six d.o.g.s

Six d.o.g.s

Οι queer αγώνες συνεχίζονται και αυτήν τη φορά τα Banana Boys καλούν τα εξωγήινα όντα να βοηθήσουν. Μια βραδιά κατά την οποία άνθρωποι και aliens συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, το six d.o.g.s, που θα μεταμορφωθεί σε διαστημόπλοιο και όλοι μαζί θα χορέψουν σαν να μην υπάρχει αυριο, μιας και είναι η Κυριακή της Αποκριάς. Άλλωστε, σκοπός του πάρτι είναι η διασκέδαση, το φλερτ ή ό,τι άλλο προκύψει, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε το consent: φλερτάρουμε με ευγένεια και τακτ και μόνο αν λάβουμε το οk συνεχίζουμε.Το πάρτι αγκαλιάζει όλους τους σωματότυπους και απορρίπτει κάθε συμπεριφορά που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση οποιοδήποτε άτομο!

Αβραμιώτου 6-8 (Μοναστηράκι), 1/3, 23:00, είσοδος ελεύθερη.





Hideout: A night in Venice (Carnival) / 3 Stages

Ωδείο Αθηνών

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου το Ωδείο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται τα Hideout Events για το μεγαλύτερο carnival show της Αθήνας, εμπνευσμένο από το καρναβάλι της Βενετίας, σε τρία διαφορετικά stages. Ο εμβληματικός 2.000 τ.μ. χώρος του Ωδείου Αθηνών μετατρέπεται σε ένα Venice Carnival theme night με τη συμμετοχή αγαπημένων DJs της πόλης και περισσότερων από 20 περφόρμερ, σε συνδυασμό με ανάλογη διακόσμηση και visual art. Σκοπός του πρότζεκτ «A night in Venice» είναι η ανάδειξη διαφορετικών clubbing cultures όλου του φάσματος της ηλεκτρονικής μουσικής από κάθε μεριά του κόσμου, σε συνδυασμό με διαφορετικές μορφές τέχνης και έκφρασης.

Βασιλέως Γεωργίου Β 17-19, 29/2, 23:00, προπώληση εισιτηρίων σε όλα τα καταστήματα Public και στο κατάστημα της Ticket Services.





Swamp 81 Showcase

Ρομάντσο

Tο #Shuffle κάνει μια παύση για το ξεκίνημα του 2020 και επιστρέφει τον Απρίλιο, αλλά η ομάδα όλη μεταφέρεται για κάτι μεγαλύτερο στο Ρομάντσο, μια και η έλευση του θρυλικού Swamp81 crew από Λονδίνο και Μάντσεστερ αξίζει να ρολάρει το ηχοσύστημα στον υπόγειο χώρο του κλαμπ. Εκεί θα γίνει το πολυαναμενόμενο UK bass rave με τον Loefah, τον Chunky, master of the ceremony, και το νέο μέλος του label, τον φοβερό Sumgii από το beatmaking pit του Λονδίνου και το 616/Cult Mountain hip hop gang. Το 81 UK rave, που χρωστάει στην Αθήνα το Λονδίνο, επιστρέφει με τους Asty Tekk & Black Athena σε special warm up duties και τον Runner σε back to front vinyl set πριν από την επέλαση των Άγγλων. Από 100-170bpm, η βραδιά θα τα έχει όλα!

Αναξαγόρα 3-5, 28/2 23:00, είσοδος: €5.

Purple Night XXX

Ρομάντσο

Τα Purple Nights επιστρέφουν για μια ακόμη μοναδική βραδιά στο Ρομάντσο. Συγκεκριμένα, το Purple Night XXX γιορτάζει το 30ό πάρτι με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξή αυτού του «θεσμού». Τέσσερα χρόνια πριν η Αθήνα ήταν μια άλλη πόλη και σήμερα ετοιμάζεται για το μέλλον, μια ολοκαίνουρια εποχή της διασκέδασης. Τη μουσική της βραδιάς έχουν επιμεληθεί οι The Dreamer, Denis D'or και Wrapped in Plastic.

Αναξαγόρα 3-5, 29/2, 23:30, είσοδος ελεύθερη.

Αποκριάτικο πάρτι μεθυσμένων

TRES

Το πάρτι που έγινε θεσμός των απανταχού μεθυσμένων επιστρέφει για τρίτη φορά, πιο νηφάλιο και προετοιμασμένο από ποτέ! Φάε καλά, βάλε ζακέτα ή μάσκα κι έλα! Ένα πάρτι που θα σκάσει έτσι ξαφνικά και θα σε βγάλει από τη βαρετή σου ρουτίνα για να παρτάρεις σαν να μην υπάρχει αύριο, σε μια βραδιά που την επόμενη μέρα θα παίρνεις τον κολλητό/η σου και θα ρωτάς: «Καλά ρε, τι έγινε χτες;». Η μουσική του πάρτι, την οποία θα αναλάβουν οι Fiyahkidd, Lovecraft, Craytham, William, Lunu, Lost Angeles, PJ Mugiwara, Jerronico και Maad, θα κινηθεί σε '90s, '00s, party anthems, ποπ και τραπ κομμάτια.

Ζωοδόχου Πηγής 3 (Πανεπιστήμιο), 28/2, 22:00, είσοδος: €4.

Anagno + dagritzikos

Μασκέ Πάρτι στο #sixdogs

Την τελευταία φορά που έπαιξαν μαζί ο Ανάπηρος και ο Δαγριτζίκος ήταν στις 28 Μαρτίου το 2009 στη Ρήγα Παλαμήδου, στο Yoga Bala, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Έντεκα χρόνια μετά, αποφάσισαν να ξανασυναντηθούν, στα decks του six d.o.g.s αυτήν τη φορά, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, την 1η Μαρτίου του 2020, και μας προετοιμάζουν με μουσικές για το πέταγμα του χαρταετού την επόμενη μέρα.

Τip: Ελάτε ντυμένοι αποκριάτικα.

Αβραμιώτου 6-8 (Μοναστηράκι), 1/3, 23:00, είσοδος ελεύθερη.



