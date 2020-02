Το τριήμερο πρόγραμμα του 2ου Athens Fashion Film Festival έκλεισε το βράδι της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης.



Το φεστιβάλ παρουσίασε ταινίες για τη μόδα (περισσότερες από εκατό, από όλες τις γωνιές του πλανήτη), φιλοξένησε σχεδιαστές, κινηματογραφιστές, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δημοσιογράφους, influencers και φοιτητές, ενώ διοργάνωσε συζητήσεις και panel για όλα τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο του σινεμά, της μόδας και της τέχνης.



Το 2ο Athens Fashion Film Festival έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, με μια fashion performance, που επιμελήθηκαν από κοινού ο Μιχάλης Πάντος και η καλλιτεχνική διευθύντρια του AthensFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, με τη συμμετοχή 20 Ελλήνων σχεδιαστών: Adonis/ Angelos Bratis, Angelos Tsakiris/ Apostolos Mitropoulos/ Dassios/ Deux Hommes/ Dimitris Petrou/ Doca/ Evi Grintela/ Laskaris/ Maison Faliakos/ Marcello Nyktas/ Orsalia Parthenis/ Soffa/ Sotiris Georgiou/ The Artians/ The Old Man of The Seas/ Vassilis Zoulias/ Yorgos Eleftheriades/ Zeus + Δione.

Φωτο: Phivos Pentes

Φωτο: Phivos Pentes

Φωτο: Phivos Pentes

Φωτο: Phivos Pentes

Φωτο: Phivos Pentes

Φωτο: Thomas Daskalakis

Τα βραβεία του 2ου Athens Fashion Film Festival

International Jury

Best in Show

"Virtual Embalming"

by Frederik Heyman

Best Fashion Short

"The Path She Walks"

by Marloes ten Bhömer

Best Director

Akinola Davies Jr.

for "One Day Go Be One Day"

Best Script/ Concept

Daniel Kragh-Jacobsen, Katrine Winblad Nielsen, Lea Flodgaard,

Mathias Trads & Thomas Hoffmann

for "The Lift"

Best Cinematography

Joel Honeywell

for "One Day Go Be One Day"

Best Editing

DFran

for "One Day Go Be One Day"

Best Music

João Poppe Toulson

for "The Rite"

Best Artistic Direction

Frederik Heyman

for "Virtual Embalming"

Best Beauty/ Styling

Alicia Lombardini

for "Dances with Circles"

Best Documentary

"Nirvana"

by Jess Kohl

Best Green Film

"La Mer"

by Victor Claramunt

Emerging Talent

Rhea Dillon

Best Student Film

"Tomorrow Maybe - a film about you and me"

by Anna Fechtig

Youth Jury

Best in Show

"Virtual Embalming"

by Frederik Heyman

Best Student Film

"The Foster Sisters"

by Victims