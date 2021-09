Το νέο μουσείο Küppersmühle: Η σύγχρονη τέχνη ανθίζει μέσα σε έναν βιομηχανικό γίγαντα

Ένας βιομηχανικός γίγαντας στο Ruhr, το Ντούισμπουργκ είναι ακόμα η μεγαλύτερη πόλη παραγωγής χάλυβα στη Γερμανία, όταν πολλές από τις άλλες βαριές βιομηχανίες της περιοχής έχουν σβήσει, και βρίσκεται στη συμβολή του Ρήνου και του Ρουρ.

Το εσωτερικό λιμάνι, προς το κέντρο του Ντούισμπουργκ από τον Ρήνο, έχει αναγεννηθεί τα τελευταία 25 χρόνια και παλιές αποθήκες βιομηχανικών σιτηρών έχουν γίνει μουσεία, γραφεία και διαμερίσματα. Το Ντούισμπουργκ βρίσκεται στην αρχή μιας ολόκληρης διαδρομής με εντυπωσιακές τοποθεσίες, όπως ένα πρώην χαλυβουργείο στα βόρεια της πόλης, το οποίο έχει αναδιαμορφωθεί σε αστικό πάρκο.

Από τη Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα το λιμάνι ήταν γνωστό ως το «καλάθι με ψωμί του Ρουρ», στο οποίο αποθηκεύονται σιτηρά σε γιγάντιες σιταποθήκες.

Μετά την άμεση μεταπολεμική περίοδο το λιμάνι υποβαθμίστηκε και εγκαταλείφθηκε για δεκαετίες πριν από ένα πρόγραμμα αναγέννησης στη δεκαετία του '90. Ο Νόρμαν Φόστερ συνέταξε τα σχέδια για να μετατρέψει τις τοποθεσίες του Ρουρ σε περιοχές για ψυχαγωγία, γραφεία και στέγαση.

Το μουσείο Küppersmühle είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο επτά ορόφων πάνω από το εσωτερικό λιμάνι του Ντούισμπουργκ. Η δομή χρονολογείται στο 1908 και ήταν μύλος σιτηρών, που με την αποξήλωσή του στη δεκαετία του '70, η πόλη εξασφάλισε τη συντήρηση του κτιρίου και στη δεκαετία του '90 αναδιαμορφώθηκε από την ελβετική αρχιτεκτονική επιχείρηση Herzog & de Meuron.

Η μόνιμη συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει έργα από διάσημους Γερμανούς σύγχρονους καλλιτέχνες όπως Sigmar Polke, Georg Baselitz, Candida Höfer και Abraham David Christian.

Τώρα, μετά από μια τετραετή κατασκευή, η επέκταση του Μουσείου Küppersmühle έχει ολοκληρωθεί και η περιοχή του Ρουρ γιορτάζει ένα νέο ορόσημο. Με την παρουσίαση έργων από τη Συλλογή Ströher σε επιπλέον 2.500 τ.μ. χώρου, το MKM πρόκειται να γίνει ένας κεντρικός χώρος για τη γερμανική και ευρωπαϊκή μεταπολεμική τέχνη. Εκτίθενται περίπου 300 έργα, από την άμεση μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα.

Η επέκταση του MKM συνδυάζει τη βιομηχανική κουλτούρα με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του μουσείου. Σύμφωνα με την αρχική μετατροπή του ιστορικού μύλου σιτηρών σε μουσείο (1999), οι Herzog & de Meuron πήραν για άλλη μια φορά έμπνευση από την αρχιτεκτονική του Εσωτερικού Λιμανιού.

Τρεις δομές διαφορετικού ύψους προεκτείνουν το μουσείο για να σχηματίσουν ένα νέο κύριο οικοδόμημα, το οποίο αγκαλιάζει αρμονικά τη σειρά των κτιρίων που πλαισιώνουν τη λεκάνη του λιμανιού. Με την εντυπωσιακή του πρόσοψη από κόκκινο τούβλο, η νέα επέκταση φτάνει σε μια πλατεία με 35 νεοφυτευμένα πλατάνια, μια πράσινη αστική όαση.

Φωτο: Simon Menges

Στο εσωτερικό μια ακολουθία 36 φωτεινών και σαφώς δομημένων εκθεσιακών χώρων παρέχει το ιδανικό, ευρύχωρο σκηνικό για τα έργα τέχνης που εκτίθενται. Ως μέρος της κατασκευής επέκτασης, τα ιστορικά σιλό ανακαινίστηκαν και ενσωματώθηκαν στη νέα δομή, από την οποία γέφυρες στο πρώτο και δεύτερο ανώτερο επίπεδο δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ της νέας και της υπάρχουσας στοάς. Τόσο για την εξωτερική τους εμφάνιση όσο και για το αρχικό τους υλικό, τα ίδια τα σιλό διατηρήθηκαν ως βιομηχανικό μνημείο.

«Η επέκταση συμφωνεί με τη σειρά των εντυπωσιακών ιστορικών κατασκευών από τούβλα που καταλήγουν στην όχθη του ποταμού. Κατά συνέπεια, η νέα δομή ολοκληρώνει το υπάρχον μουσείο και τη λεκάνη του λιμανιού με οπτικά κατάλληλο τρόπο και σχηματίζει ένα κατάλληλο συμπέρασμα για τη σειρά των κτιρίων κατά μήκος του. Το νέο έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συμπληρωματική αρχιτεκτονική» λένε οι αρχιτέκτονες.

Το έργο έχει ενεργοποιηθεί με τη δραστηριοποίηση του ιδιόκτητου ιδρύματος MKM, το οποία ξεκίνησε από τις συλλέκτριες Sylvia και Ulrich Ströher, οι οποίες έχουν επίσης συνεργαστεί στον σχεδιασμό και την ανάρτηση των εκθεσιακών δωματίων. Το επίκεντρο στο νέο κτίριο θα είναι το Informel και τα αφηρημένα έργα Γερμανών καλλιτεχνών, που ενισχύονται από διάφορες θέσεις της ευρωπαϊκής μεταπολεμικής τέχνης.

Η συλλογή Ströher διαθέτει μια ευρεία επιλογή έργων από καλλιτέχνες: Afro, Josef Albers, Hans Arp, Willi Baumeister, Bernd and Hilla Becher, Anna and Bernhard Blume, Peter Brüning, Alberto Burri, Rafael Canogar, Abraham David Christian, Karl Fred Dahmen, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Adolf Fleischmann, Rupprecht Geiger, KO Götz, Otto Herbert Hajek, Hans Hartung, Bernhard Heiliger, Gerhard Hoehme, Anselm Kiefer, Norbert Kricke, Georges Mathieu, Brigitte und Martin Matschinsky- Denninghoff, Georg Meistermann, Manolo Millares, Ernst Wilhelm Nay, Jean-Paul Riopelle, Jean-Paul Riopelle, Santomaso, Antonio Saura, David Schnell, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Jaroslav Serpan, KRH Sonderborg, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Fred Thieler, Hann Trier, Hans Uhlmann, Emilio Vedova, Maria Helena Vieira Da Silva, Fritz Winter and Wols.

Φωτο: Simon Menges

Οι αίθουσες εντός του υπάρχοντος κτηρίου MKM περιλαμβάνουν έργα κυρίως παραδείγματα της μεταγενέστερης μεταπολεμικής γερμανικής τέχνης από τους Georg Baselitz, Jürgen Brodwolf, Abraham David Christian, Günther Förg, Christoph M. Gais, Winfred Gaul, Gotthard Graubner, Ernst Hermanns , Anselm Kiefer, Imi Knoebel, Thomas Lehnerer, Markus Lüpertz, AR Penck, Gerhard Richter, Reiner Ruthenbeck, Michael Schoenholtz, Heinrich Siepmann, Walter Stöhrer και Rudolf Wachter.

Ο κύριος στόχος των συλλεκτών είναι να παρουσιάσουν τους καλλιτέχνες και επιλογές έργων από όλες τις διαφορετικές δημιουργικές φάσεις της καριέρας τους. Προς το παρόν οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν την ιστορία της γερμανικής τέχνης από πρώτο χέρι, να συγκρίνουν γενιές δασκάλων και μαθητών και να εντοπίσουν την τέχνη και την ανάπτυξη διάσημων μεμονωμένων καλλιτεχνών. Η επέκταση και το νέο άνοιγμα, που θα δείξει τη συλλογή σε αυτήν την κλίμακα για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα για το καλλιτεχνικό τοπίο της Γερμανίας.

Από το 1999, η συνολική ευθύνη για τη σύλληψη, την οργάνωση και τη διαχείριση του MKM έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα για την Τέχνη και τον Πολιτισμό με έδρα τη Βόννη, το οποίο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Foundation MKM και το ζεύγος συλλεκτών Sylvia και Ulrich Ströher. Το ίδρυμα δεν διαχειρίζεται μόνο το MKM, αλλά πραγματοποιεί εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, πολιτιστικές συζητήσεις και εγκαθιστά τέχνη στον δημόσιο χώρο. Ο στόχος: Η προώθηση του διαλόγου και –για να παραφράσουμε τον Joseph Beuys– «να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση της κοινωνίας».

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges

Φωτο: Simon Menges