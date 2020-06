Αυτά είναι τα καλύτερα και ομορφότερα ποδήλατα της αγοράς

Λίγοι ήταν μέχρι σήμερα οι Αθηναίοι που είχαν συνδυάσει το ποδήλατο με τη μετακίνηση στην πόλη. Λογικό, θα πει κανείς, μια και όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιο αναπτυγμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά η κατάσταση στους δρόμους της πόλης είναι πολύ κακή (μποτιλιαρίσματα, ασύδοτοι οδηγοί, καυσαέριο).



Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση ποδηλάτων, όπως και στην επισκευή τους, ενώ στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα τις μέρες της καραντίνας, αλλά και τώρα που τα μέτρα εγκλεισμού έχουν αρθεί, παρατηρούμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, αφού προτείνεται να αποφεύγονται τα ΜΜΜ λόγω του φόβου της μετάδοσης του κορωνοϊού.



Σήμερα σε πολλές πόλεις του κόσμου, όπως και στη χώρα μας, κατασκευάζονται υποδομές εξπρές για να εξυπηρετήσουν τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που επιλέγουν το ποδήλατο για μετακίνηση και σωματική άσκηση, ενώ η συγκυρία του κορωνοϊού φαίνεται να είναι ο καταλύτης για να κατανεμηθεί εκ νέου ο δημόσιος χώρος, με πιο ορθολογικό τρόπο, στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η μετακίνηση με ποδήλατο δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό ‒αν εξαιρέσει κανείς ένα κράνος, ένα ζευγάρι γάντια και μια κλειδαριά‒ και θα έπρεπε να είναι τόσο απλή όσο το βάδισμα στον δρόμο.



Εμείς επιλέξαμε για εσάς τα καλύτερα και ομορφότερα ποδήλατα πόλης (και όχι μόνο) για να σας βάλουμε στο πνεύμα.

Gatsoulis

Γυναικείο ποδήλατο πόλης με αλουμινένιο πλαίσιο, φτερά εμπρός-πίσω, σχάρα και φανάρια. Είναι ιδανικό για βόλτες και δουλειές στην πόλη. Τα ποδήλατα της ιταλικής εταιρείας MBM (My Best Move) ξεχωρίζουν για τον εξαιρετικό συνδυασμό design και άνεσης. Το καλαθάκι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Τιμή: €365

www.gatsoulis.gr

Gatsoulis

Το Orbea MX είναι ένα καινοτόμο ποδήλατο με κορυφαίο πλαίσιο από υψηλής ποιότητας hydroformed αλουμίνιο. Χρησιμοποιώντας τη γεωμετρία ενός cross-country ποδηλάτου δημιουργεί ένα ποδήλατο το οποίο είναι απολύτως υπάκουο στον αναβάτη και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο. Εκτός από τον κορυφαίο σκελετό του, εξοπλίζεται με εμπρόσθια ανάρτηση Suntour XCM διαδρομής 100 mm για να απορροφά τους κραδασμούς απ' οποιοδήποτε κακοτράχαλο μονοπάτι. Επίσης, τα υδραυλικά δισκόφρενα σε συνδυασμό με τις 27 ταχύτητες Shimano Deore Shadow κάνουν το MX πραγματικά υπάκουο σε ό,τι και να του ζητήσετε να κάνει. Είναι ένα παιχνίδι για μεγάλα παιδιά.

Τιμή: €686

www.gatsoulis.gr

Ride

Το ποδήλατο Rimini Brown Glossy 26'' City 6-speed της Lombardo είναι ιταλικής κατασκευής, με μοτέρ μεσαίας τριβής TSDZ2 250W /36V και μπαταρία λιθίου 10,4 Ah. Είναι κομψό, άκαμπτο, ισχυρό, και μπορεί να μεταφέρει την αναβάτρια και τις αποσκευές της με απόλυτη ασφάλεια. Ο ισχυρός κινητήρας 250 watt της TSDZ2 ME TORQUE SENSOR, η μπαταρία της Samsung, το ευανάγνωστο φωτιζόμενο display πολλαπλών ενδείξεων και η γεωμετρία του προκαλούν την αναβάτρια να κάνει τις βόλτες της συνεχώς μεγαλύτερες. Με το κόστος του να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την ποιότητά του, αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή για ξεκούραστες μετακινήσεις στην πόλη. Tο εμπρόσθιο καλάθι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Τιμή: €245

ride.com.gr

Cycle Lovers

Με μία ταχύτητα και κλασική αντίληψη σχεδίασης που παραπέμπει σε παλιότερες εποχές, η Betsy θα σας πάει με στυλ σε κάθε αστικό προορισμό. To πλαίσιό της είναι Elios 2 custom-butted CrMo, το πιρούνι Fuji 1 1/8" custom triple-butted CrMo, οι τροχοί και τα στεφάνια Fuji alloy sealed bearing και το σύστημα μετάδοσης και τα φρένα Dual Pivot caliper.

Τιμή: €330

cyclelovers.com

48Χ17 Cycles

Ιδανικό για μετακίνηση, βόλτα στην πόλη αλλά και μικρές εξορμήσεις με σπορ ή εκδρομικό χαρακτήρα, το 6KU προσφέρει ένα εύρος χρήσεων στον αρχάριο ποδηλάτη. Με σκελετό από χρομόλη που απορροφά καλύτερα τους κραδασμούς και προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο ζωής, έρχεται σε διάφορες εκδόσεις: με 8 ταχύτητες (Shimano) και flatbar για εύκολη και άνετη μετακίνηση, με 16 ταχύτητες (Shimano Claris) στη σπορ έκδοση road bike ή απλά μονοτάχυτο για πιο urban προσέγγιση. Διαθέσιμο σε γυναικείο mixte σκελετό σε όλες τις εκδόσεις.

Τιμή: €390, €490 και €640 αντίστοιχα

48x17.com

The Bikings

Το Lombardo Ventimiglia 2200 Carbon είναι ένα fitness ποδήλατο, με αλουμινένιο πλαίσιο και carbon πιρούνι. Με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν ως στόχο την τέλεια ισορροπία ταχύτητας και άνεσης και εξοπλισμένο με μετάδοση Shimano Claris 2400 3x8, αποτελεί την ιδανική επιλογή είτε για γρήγορες καθημερινές μετακινήσεις είτε για μεγάλες βόλτες πολλών χιλιομέτρων!

Top of Form

Τιμή: €529

www.thenbikings.gr

Tsirikos Bikes

Είναι το πιο εντυπωσιακό σε σχεδιασμό και καινοτομίες σπαστό ποδήλατο της Strida. Έχει μικρές ρόδες 18 ιντσών, σύστημα 3 ταχυτήτων στην πεταλιέρα που αλλάζουν με πισωπεταλιά, μηχανικά δισκόφρενα και αντί για αλυσίδα γερό και ανθεκτικό kevlar ιμάντα. Διπλώνει κατά μήκος για να το τσουλάς και να το αποθηκεύεις πιο εύκολα. Διατίθεται με ενσωματωμένη σχάρα, όταν διπλώνει έχει διαστάσεις 115x51x23 cm και σηκώνει αναβάτες μέχρι 100 κιλά.

Τιμή: €1.119

www.tsirikosbikes.gr

Athens Custom Bicycles

Η Aventon πήρε το δημοφιλές σετ πλαισίων της Cordoba και το συνδύασε με μερικά εκπληκτικά χαρακτηριστικά νέας τεχνολογίας. Διαθέτει πλέον κωνικό headtube και πιρούνι για βελτιωμένη ακαμψία και έλεγχο στο μπροστινό μέρος. Μπορείτε να το οδηγήσετε με σταθερό γρανάζι ή ελεύθερο τροχό.

Τιμή: €689

www.athenscustombicycles.gr

Cyclist

To FX 2 Disc διαθέτει 24 ταχύτητες και εύρoς γραναζιών που είναι ιδανικό ακόμα και στα ανηφορικά κομμάτια, υδραυλικά δισκόφρενα flat mount και thru skew Quick Release που κάνει ευκολότερη την τοποθέτηση του τροχού, ενώ προσφέρει μεγαλύτερη συνολική ακαμψία. Tα ελαστικά του είναι γρήγορα στον δρόμο, αλλά και σταθερά σε ελαφρύ χωματόδρομο. Ταχύτητα και άνεση για χρήση στην πόλη αλλά και για την άσκηση.

Τιμή: €539

www.cyclist.gr

Rebike Art

To ποδήλατο πόλης MBM Boulevard man 28" είναι ένα εντυπωσιακό ανδρικό ποδήλατο, σχεδιασμένο για την πόλη με ιδιαίτερη φινέτσα. Χάρη στον σπορτίφ χαρακτήρα του, που συνδυάζεται άψογα με τον κλασικό σχεδιασμό ποδηλάτου πόλης, παρέχει άνετες αλλά περιπετειώδεις βόλτες. Τα ποδήλατα της ιταλικής εταιρείας MBM (My Best Move) ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό ραφινάτου design και απόδοσης. Έρχονται πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα αξεσουάρ (σχάρες, προφυλακτήρες, καλαθάκια, στηρίγματα κ.λπ.) ανά κατηγορία και με εμφάνιση που διαθέτει, αν μη τι άλλο, στυλ.

Τιμή: €340

rebike-art.gr