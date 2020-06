View this post on Instagram

These little rascals are now weaned and ready to go home!! 4 boys and 2 girls, would be ideal if they go as 3 pairs to loving families. If your life lacks some excitement then these kiddos are the perfect remedy!!! ———- Αυτά τα μικρά διαβολάκια είναι τώρα απογαλακτισμένα και έτοιμα να πάνε σε σπίτια!! 4 αγόρια και 2 κορίτσια, θα ήταν ιδανικά αν πάνε ως 3 ζευγάρια σε αγαπημένες οικογένειες. Εάν λείπει από τη καθημερινότητα σας λίγη ζωντάνια, τότε αυτά τα ζουζούνια είναι η τέλεια λύση!!!