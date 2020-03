View this post on Instagram

He is handsome, he is young, he is playful but also cuddly. He is...Truffle! Found dirty inside a flower pot he got carried home inside our volunteer's jacket. Truffle is now 5 months old and ready for a home where his high energy will be welcomed. The ideal home for him definitely has other cats for him to bond and play with! Come on #blackcatlovers , step up! ———- Είναι όμορφος, είναι νέος, είναι παιχνιδιάρης αλλά και τρυφερούλης. Είναι ... ο Τρούφας! Βρέθηκε βρώμικος μέσα σε ένα λασπωμένο παρτέρι και μεταφέρθηκε σπίτι μέσα στο μπουφάν της εθελόντριάς μας. Ο Troufas είναι τώρα 5 μηνών και είναι έτοιμος για ένα σπίτι όπου η γατο-ενέργεια του θα είναι ευπρόσδεκτη. Το ιδανικό σπίτι για αυτόν σίγουρα έχει άλλες γάτες για να παίζει μαζί τους. Σπεύσατε #blackcatlovers!