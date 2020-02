View this post on Instagram

Αυτό το υπέροχο πλασματάκι , βρέθηκε νεκρό γιατί κάποιος που θέλει να λέγετε άνθρωπος έβαλε φόλα στο φαΐ του... —————-This fabulous creature was found dead because someone who want to called human put poison on his food ...