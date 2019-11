View this post on Instagram

Το πλασματάκι αυτό, δεν έχει περάσει εύκολα απ'τη στιγμή που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Δύο ανάδοχες οικογένειες, καταπίεση, βία, αδιαφορία, είναι κάποια από αυτά που πρόλαβε να ζήσει, σε ηλικία μόλις 9 μηνών. Η Lory όμως σήμερα μαζί με την καινούργια της οικογένεια, άρχισε να μαθαίνει τι είναι η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η ασφάλεια και όλα αυτά που της αξίζουν. Καλή μας αρχή! 😊❤️