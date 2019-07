View this post on Instagram

ΜΗΟΥΡΙΤΣΑ - Cat Rescue Athens Η ιστορία μιας χαμένης ουράς.... Έχεις ακούσει που λένε, πως πάντα χάνεις κάτι και βρίσκεις κάτι άλλο; Στην περίπτωση της Μηουρίτσας, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα... Η ιστορία της, μοιάζει με πολλές από αυτές που συμβαίνουν δίπλα μας, αλλά πολλοί από μας δεν τις βλέπουμε. Η Μηουρίτσα έχασε την ουρά της, καθώς ήταν νεκρωμένη και ακρωτηριάστηκε. Βρήκε όμως ένα μέρος να μείνει, μακριά από τους κινδύνους του δρόμου που την έφεραν στην κατάσταση αυτή. Τα πάει τέλεια τόσο με τη σκυλίτσα του σπιτιού, που ήταν εξάλλου ήδη φιλες, αλλά και με τις υπολοιπες γάτες. Της έχει μείνει και ένα χαριτωμένο περπάτημα, μπαλαρίνας, που ομως καθιστά απαγορευτικό να επιστρέψει στον δρόμο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα πιθανό κίνδυνο. Έτσι, αποφασίσαμε να της δώσουμε την ευκαιρία που της αξίζει! Η Μηουρίτσα ψάχνει σπίτι! The story of a lost tail... She had a sacroiliac fracture and her tail was totally debridement. Her tail was amputated. She lost something, but she found her trust to people and a place to start over and have a chance to get out of the streets. She now moves like a ballerina, that makes it impossible to be relocated to streets. She is looking for her forever home! Αν ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε παρακαλούμε στειλτε sms: 6955589216 ή μήνυμα στην σελίδα μας. If you would like to adopt please text at 6955589216 or send your request at: https://www.facebook.com/CatRescueAthens Η ομάδα μας έχει ανάγκη από υπεύθυνα σπίτια φιλοξενίας, για πληροφορίες στείλτε μήνυμα στη σελίδα. Cat Rescue Αthens Αρ. Μητρώου Πρωτοδικείου Αθηνών: 31663 Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: ~ Μέχρι και η τελευταία γάτα να έχει αγαπηθεί ~