Υπάρχουν μερικά ρούχα που είναι προορισμένα αποκλειστικά για πασαρέλα και που καλύτερο είναι να μένουν εκεί. Ένα από αυτά είναι και το φόρεμα που φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Και κάπως έτσι, υπάρχουν φορές που απλά δεν ξέρεις τι να γράψεις για ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί είναι αυτό που λένε εύστοχα οι αμερικανοί «can't unsee».

Το vintage Τιερί Μιγκλέρ από τη συλλογή του σχεδιαστή το 1998 είχε παρουσιαστεί τότε στην πασαρέλα από ένα μοντέλο και κανείς δεν θα περίμενε πως κάποια πελάτισσα θα το τολμούσε σε δημόσια εμφάνιση.

Vintage Thierry mugler ❤️ and Kim Kardashian West killed the look 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OAYoFakaMd