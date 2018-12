Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι εκατομμύρια φανς της Κιμ Καρντάσιαν κλήθηκαν να τη βοηθήσουν με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Έχοντας κάνει σχολή το να μοιράζεται σχεδόν τα πάντα (με το αζημίωτο), η σταρ των ριάλιτι αποκάλυψε πως το χρόνιο πρόβλημα με την ψωρίαση που αντιμετωπίζει επανήλθε.

Αυτή τη φορά φαίνεται πως είναι πιο σοβαρό καθώς η Κιμ αναφέρει πως έχει γεμίσει το σώμα της.

«Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνω κάτι με την ψωρίαση. Έχει γεμίσει το σώμα μου. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και σε αυτό το σημείο δεν μπορώ καν να το καλύψω»,έγραψε.

Στη συνέχεια ρώτησε αν κάποιος έχει κάποια θεραπεία 'ή τρόπο αντιμετώπισης να της προτείνει και ζήτησε βοήθεια το συντομότερο δυνατό.

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!!