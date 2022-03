Ο Nick Waterhouse σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάιο

Ο Nick Waterhouse, ένας από τους πιο σύγχρονους εκπροσώπους της soul, της rhythm & blues και του rock 'n' roll, έρχεται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Promenade Blue Tour.

Οι συναυλίες του αποτελούν μια εμπειρία γεμάτη vintage αισθητική, ρυθμούς rhythm and blues, μελωδίες που «διακτινίζουν» το κοινό στις εποχές των '50s και των '60s. Με τη μουσική του, δημιουργεί ένα ξέφρενο rock 'n' roll party.

Ο Nick Waterhouse μεγάλωσε και πέρασε τις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του σε μια παραθαλάσσια πόλη στη Νότια Καλιφόρνια κοντά στο Long Beach. Ένα σκηνικό γαλήνης και ηρεμίας: ο ωκεανός απλώνεται για ατελείωτα μίλια προς Βορρά και Νότο, οι κήποι καταπράσινοι και περιποιημένοι, τα σπίτια διώροφα, οι αυτοκινητόδρομοι ξετυλίγονται ατέρμονα, οι fast food αλυσίδες και τα mega εμπορικά κέντρα δεσπόζουν στο επίπεδο και αχανές τοπίο. Το σπίτι του όμως ήταν γεμάτο μουσικές.

Από εκεί έμαθε να λατρεύει το groove των αρχών της δεκαετίας του '60 στη μουσική της Νέας Ορλεάνης, το αμερικάνικο garage rock, την surf soul, τα διαμαντάκια της ποπ που κατέκλυζαν τα ερτζιανά από τα μικροσκοπικά τρανζιστοράκια της εποχής.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το τραγούδι που τον έκανε να θέλει να γίνει μουσικός ήταν το «Here comes the night» των Them. «Το άκουγα σχεδόν καθημερινά τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου στο αυτοκίνητο της μητέρας μου. Είχε ένα CD με τα «Greatest Hits» του Van Morrison και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Με μάγεψε από την αρχή. Είχε αυτή την ενέργεια, την ατμόσφαιρα και το βάθος που νομίζω ότι με ακολουθεί όλη μου τη ζωή.»

Τα άλμπουμ του ανασύρουν μνήμες ενώ διακρίνονται από την τελειομανία και τη διορατικότητα, στοιχεία που τα βρίσκουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από το στούντιο έως το εικαστικό κομμάτι.

Με κάθε νέα του δουλειά εμφανίζεται διαφορετικός και εξελίσσεται, μένοντας όμως πιστός στον δικό του, «Waterhouse ήχο», που πηγάζει όχι μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοσμοθεωρία του αλλά και από τη μέθοδο που χρησιμοποιεί. Ηχογραφεί τα πάντα σε μαγνητική ταινία, με αναλογικά μηχανήματα, σε ένα στούντιο γεμάτο μουσικούς που παίζουν ζωντανά, σε μονοφωνικές έγγραφές, όσο και όταν είναι δυνατόν.

Στο τελευταίο του άλμπουμ, Promenade Blue, που κυκλοφόρησε πέρσι το 2021 επιλέγει το μπλε χρώμα και ρίχνει μία στοχαστική και συνειδητή ματιά στο παρελθόν αλλά γεμάτος πίστη, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, συνθέτει μουσικά το μέλλον. Έρχεται να μας αποδείξει ότι το Promenade Blue δεν είναι η Νέα Υόρκη του Γκάτσμπυ στη δεκαετία του 1920 αλλά είναι η Καλιφόρνια του Waterhouse τη δεκαετία των 2020s. Μπορεί να εμπνέεται από το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» του Francis Scott Fitzgerald και την εποχή του μεσοπολέμου, αλλά ο δίσκος Promenade Blue αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, στρέφεται στο καινούργιο. Το άλμπουμ πλημμυρίζει από ενέργεια και δημιουργικότητα, οι ενορχηστρώσεις του Νick σε συνεργασία με τον συμπαραγωγό Paul Butler είναι συναρπαστικές και θα έβρισκε άνετα στέγη τόσο σε ένα club της Νέας Ορλεάνης όσο και δίπλα στους σύγχρονους του Marlon Williams και The Budos Band.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του για το Promenade Blue θα επισκεφτεί την Ελλάδα τον Μαίο για δυο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος έχει δηλώσει για το ελληνικό κοινό σε παλιότερη συνέντευξη του στον Γιώργο Μουχταρίδη στη lifo: «Οι Έλληνες νιώθω ότι πιστεύουν στη μουσική. Πιστεύουν πως η μουσική έχει τη δύναμη να σε αλλάξει έστω και για μια στιγμή! Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα είναι σαν να πίνω από μια πηγή και το περιμένω με λαχτάρα.»

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Θέατρο Πέτρας | Αθήνα





Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Long Beach Club (Terra Republic) | Θεσσαλονίκη

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει

Προπώληση: 26 ευρώ

Ταμείο: 30 ευρώ