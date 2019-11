Όσο περνούν τα χρόνια, η διασκέδαση αλλάζει μορφή. Ή, μάλλον, αλλάζουν οι δικές σου ανάγκες. Η ποιότητα γίνεται ζητούμενο και προϋπόθεση για κάθε πολύτιμη στιγμή που θα αφιερώσεις στον εαυτό σου κι αυτό γίνεται οδηγός στις επιλογές σου. Το Chester Classic Lounge Downtown είναι εκείνος ο χώρος που δίνει αξία στις στιγμές αυτές, προσφέροντας από τον πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό ποτό σου στην πιο up level εκδοχή τους. Φρεσκοψημένες single estate ποικιλίες από Κόστα Ρίκα, Αιθιοπία και Βραζιλία θα σε ενθουσιάσουν με το σώμα και το άρωμά τους, ενώ στα must try είναι το cold brew από κόκκους Αιθιοπίας με αρώματα από γιασεμί, γκρέιπφρουτ και passion fruits που σερβίρεται με πάγο. Η απόλυτη εξειδίκευση, που κρατά επάξια τη σημαία της new wave τάσης στον καφέ, τοποθετεί το Chester στα σημεία που αναβαθμίζουν την καθημερινή αυτή συνήθεια.

Όσο για το βράδυ, τα signature cocktails, η ενημερωμένη κάβα με premium αποστάγματα αλλά και η λίστα των κρασιών μετατρέπουν το Chester σε ένα στέκι για όλους, αφού οι διαφορετικές παρέες γίνονται μία και η μουσική είναι ο συνδετικός κρίκος. Κάθε Παρασκευή στα decks βρίσκεται ο Πέτρος Κωστόπουλος, ενώ τις Κυριακές τα live vocal Sundays πάρτι αφήνονται στη μαγεία των percussions και δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε βάλουν στον ρυθμό τους. Ο χώρος, που ανακαινίστηκε πρόσφατα, με το ξύλο να επικρατεί και το εντυπωσιακό ταβάνι να δημιουργεί γεωμετρικές συμμετρίες, ολοκληρώνει την εμπειρία στο Chester, καθιστώντας το μια συλλογή από πολύτιμες στιγμές που θα απολαύσεις με όλες σου τις αισθήσεις.

Ιnfo:

Προξένου Κορομηλά 4, Θεσσαλονίκη, 6945 556918, FΒ: Chester - Classic Lounge Downtown, Instagram: Chesterbarthess