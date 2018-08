Ireon Music Festival

7-9 Αυγούστου, Σάμος

Πιστό στο ραντεβού του από το 2004, το Ireon Music Festival ήταν πιο ροκ όταν πρωτοξεκίνησε, αλλά με τα χρόνια έχει γίνει πιο πολυσυλλεκτικό. Για τρεις ημέρες το Ηραίο της Σάμου θα γεμίσει μουσική από τους Cayetano, Μαραβέγια, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τους Κακό Συναπάντημα Soundsystem. Φημίζεται για τους ξένους καλεσμένους του – έχουν παίξει σε αυτό οι Stranglers και Stereo MC's μεταξύ άλλων. Φέτος είναι η σειρά των θρυλικών Βρετανών Inner City.

www.ireon-music-festival-samos.gr

Molyvos International Festival

8-19 Αυγούστου, Μόλυβος, Λέσβος

Τέταρτη χρονιά για το Molyvos International Festival στη Λέσβο. Η θεματική του για το 2018 είναι η «Γένεσις» και προσκαλεί μουσικούς και ερμηνευτές της κλασικής μουσικής απ' όλο τον κόσμο. Γίνεται στο Κάστρο Μολύβου. Θα ακουστούν έργα των Μπαχ, Μιγιό, Μπλανκ, Σεν-Σανς, Μότσαρτ, Βέρντι, Βάγκνερ κ.ά., αλλά θα γίνουν και παγκόσμιες πρεμιέρες από νεαρούς και ταλαντούχους συνθέτες.

www.molyvosfestival.com

Los Almiros Festival

2-4 Αυγούστου, Δάσος Κουρί, Βόλος

Το δάσος Κουρί στον Αλμυρό γίνεται το ιδανικό σκηνικό για έβδομη χρονιά για τους λάτρεις της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Φέτος έχει ροκ αλλά και αρκετό χιπ-χοπ ‒ η μουσική, όπως όλοι ξέρουμε, ενώνει. Θα εμφανιστούν οι Downtown Association, Sonic Jesus, ΚΑΝΩΝ ΘΥΤΗΣ, Stoned Jesus, Panx Romana, The Last Drive, Wish Upon A Star, Stray Alley, Μέμφις, My Turn, Motorama, ΛΕΞ, ΧΑΤ ΤΡΙΚ, Atomic Bitchwax, Vodka Juniors, Breath After Coma, Hidden in the basement, Potergeist, 12os Πίθηκος, Oferta Especial, VIC.

http://losalmirosfestival.com/

40ό River Party

1-5 Αυγούστου, Νεστόριο, Καστοριά

To μακροβιότερο και μεγαλύτερο καλοκαιρινό φεστιβάλ της Ελλάδας κλείνει τα 40 του, το γιορτάζει και αλλάζει. Με νέα ομάδα στη διοργάνωσή του, υπόσχεται ακόμα περισσότερες συγκινήσεις και μοναδικές βραδιές για τους χιλιάδες κατασκηνωτές που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Η διάθεση για διασκέδαση παραμένει η ίδια και φαίνεται από το line-up του, που έχει καλλιτέχνες όπως οι Υποχθόνιος, Yung Light, Skive, Kiko Navaro, Chris Low, DJ Skinny, Kiki Botonaki, Vegas, Kings, Λάζαρος Καψιμάλης, Scars of Tears (DJ set), Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Λεωνίδας Μπαλάφας, Joey (DJ set), Πάολα - BO (DJ set), Σάκης Ρουβάς - Ειρήνη Παπαδοπούλου (DJ set) κ.ά.

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

Έως 22 Αυγούστου, Άνδρος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πέτρινο θέατρο της Άνδρου έχει θεατρικές και μουσικές βραδιές που θα συναρπάσουν τους επισκέπτες του νησιού. Έτσι, από θεατρικής πλευράς θα δούμε από αρχαίο θέατρο μέχρι Σαίξπηρ, Κορνάρο και Ρίτσο, ενώ συναυλίες θα δώσουν, μεταξύ άλλων, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιώργος Νταλάρας, οι Χαΐνηδες και πολλοί άλλοι.

http://www.festivalandros.gr

8ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού

1-6 Αυγούστου, Μέθανα - Γαλατάς - Ύδρα - Πόρος - Σπέτσες

Για όγδοη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των μουσικών Γιάννη Αγρανιώτη και Francis Kefford, επιστρέφει με συναυλίες στον Γαλατά, στις Σπέτσες, στην Ύδρα, στον Πόρο και για δεύτερη φορά στο Θέατρο Καμένης Χώρας Μεθάνων.

Το πρόγραμμά του υπόσχεται σπουδαίες ερμηνείες έργων των Mότσαρτ, Μπετόβεν, Φορέ, Ντεμπισί, Σούμαν και Λιστ από διεθνώς αναγνωρισμένους σολίστ απ' όλο τον κόσμο, όπως οι Leondari Ensemble, Martin Leo Schmidt, Heinrich Schiff, Noam Greenberg κ.ά.

https://www.saronicfestival.com/

Rhodes Summer Festival 2018

Έως 12 Σεπτεμβρίου, Ρόδος

Το θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και η παραλία Τσαμπίκα είναι οι τοποθεσίες που θα φιλοξενήσουν για ένα ακόμη καλοκαίρι μουσικούς όπως οι Μάριος Φραγκούλης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας & 100°C, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταύρος Ξαρχάκος και Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Παπαδόπουλος, Μίλτος Πασχαλίδης και Στέφανος Κορκολής.

Over the Wall

4-5 Αυγούστου, Ηράκλειο Κρήτης

Ένα διαφορετικό καλοκαιρινό φεστιβάλ που απευθύνεται στους οπαδούς του σκληρού ροκ και της metal μουσικής με εκλεκτά ονόματα της ξένης και ελληνικής ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Καλεσμένοι οι Coroner, Diamond Head, Need, Acid Death, Spitfire κ.ά.

Saristra Festival

3-6 Αυγούστου, Κεφαλλονιά

Για έκτη χρονιά στα Παλιά Βλαχάτα της Σάμης, με συναυλίες, εκθέσεις, προβολές. Καλεσμένοι οι Josh T. Pearson των Lift to Experience, Nightstalker, Βazooka, Chickn, Εβρίτικη Ζυγιά, κ.α.

Paxos Reggae Festival

29-31 Αυγούστου, Παξοί

Το τέλος του Αυγούστου για τους Παξούς σημαίνει ρέγκε και δεν υπάρχει πιο κατάλληλη μουσική για το καλοκαίρι με συγκροτήματα και μουσικούς από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Ιταλία, η Γκάνα, η Κένυα και, φυσικά, η Τζαμάικα.

https://paxosreggaefestival.com/