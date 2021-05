Το The Queer Archive Festival, αφού συστήθηκε στο αθηναϊκό κοινό με μεγάλη επιτυχία πέρυσι, επιστρέφει ξανά τον Ιούνιο του 2021 στο κέντρο της Αθήνας, με μια μεγάλη γιορτή της πλούσιας και ζωηρής queer κουλτούρας της πόλης, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Το δεύτερο The Queer Archive Festival, από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου, προτείνει, για άλλη μια χρονιά, ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο, παιχνιδιάρικο και τολμηρό πρόγραμμα πολυμεσικών εμπειριών, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Πιστό στην ανάδειξη νέων ταλέντων, αλλά και στη στήριξη εδραιωμένων, εγχώριων ή μη καλλιτεχνών, το φεστιβάλ επιθυμεί να προβάλει τη διαρκώς αναπτυσσόμενη queer καλλιτεχνική σκηνή, η οποία αντανακλά τη σύγχρονη queer κουλτούρα, υμνεί τη διαφορετικότητα και προωθεί τη συμπεριληπτικότητα.

Από τον Wolfgang Tillmans έως τον Βασίλη Κεκάτο, από τον Tamir David έως την Dynno Dada, από τη Χριστίνα Τριχά έως τον Andy James, από το αφιέρωμα στην avant-pop μουσικό Sophie έως τις συζητήσεις για την ελληνική queer καλλιτεχνική σκηνή, η Αθήνα συντονίζεται με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για 4 ημέρες, το The Queer Archive Festival παρουσιάζει σε απρόβλεπτους χώρους στο κέντρο της Αθήνας βίντεο εγκαταστάσεις, εκθέσεις, περιπάτους, συζητήσεις, διαδραστικά έργα τέχνης και περφόρμανς που αφορούν θέματα σεξουαλικής ταυτότητας και φύλου, από τον Εθνικό Κήπο και το Πεδίον του Άρεως έως γκαλερί και κινηματογράφους.

Το φεστιβάλ υποστηρίζεται και πάλι από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που πιστεύει σε έναν πολιτισμό ως σημείο συνάντησης των ανθρώπινων διεκδικήσεων και της ελευθερίας έκφρασης και μιλά μέσα από τη δράση της για τα αυτονόητα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας. Φέτος, το The Queer Archive Festival διευρύνει τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς το διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας Onassis AiR προσφέρει φιλοξενία και δημιουργικές συζητήσεις των καλεσμένων του φεστιβάλ με τη μεγάλη και διεθνή οικογένεια καλλιτεχνών που δημιουργούν μέσα από το ερευνητικό ταξίδι του Onassis AiR στον χώρο των τεχνών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το The Queer Archive Festival φέρνει κοντά καλλιτέχνες, επιμελητές, ακτιβιστές, καλλιτεχνικούς χώρους και θεατές σε μια γιορτή για όλη την πόλη. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει Έλληνες και διεθνείς κορυφαίους καλλιτέχνες, αλλά και ανερχόμενα νέα ταλέντα.

Φέτος, το φεστιβάλ φιλοξενεί το βίντεο “Life Guarding” του σπουδαίου Γερμανού φωτογράφου Wolfgang Tillmans, ένα βίντεο-κολάζ σε επιμέλεια του Michael Amstad, που εξερευνά τη ρευστότητα μέσα από εικόνες κατακερματισμένων ανθρώπινων μελών, φρούτων και εντόμων, και των κυμάτων του Ατλαντικού ωκεανού (Space 52). Ακόμα, το έργο “Herma”, μια σειρά σχεδίων του Ισραηλινού καλλιτέχνη Tamir David, που εξυμνεί τις συνεχείς αλλαγές στις αντιλήψεις, αλλά και τις αναπαραστάσεις, σε σχέση με το φύλο, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή (Haus N Athen). Επιπλέον, το φεστιβάλ συνεργάζεται φέτος με το αγαπημένο Shamonette και, μαζί, μας προσκαλούν να επιβιβαστούμε σε ένα ζωηρό, πρωτότυπο και διασκεδαστικό “Drag Bus Tour” μέσα στην πόλη της Αθήνας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ζωντανές περφόρμανς από καλλιτέχνες της εγχώριας drag σκηνής, ή ακόμα να αποτίσουμε φόρο τιμής στην καταξιωμένη avant-pop μουσικό Sophie. Παράλληλα, και με ανάθεση του φεστιβάλ, ο πολλά υποσχόμενος νέος Έλληνας σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος δημιουργεί τη φωτογραφική σειρά “Rooftop lovers” με LGBTQI+ ζευγάρια να μας δείχνουν πώς είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι πάνω από το σκληρό τοπίο της Αθήνας (Misc).

Οι συμμετοχές συνεχίζονται με την ηδονοβλεπτική video art "Tethered" του πολυμεσικού καλλιτέχνη Daniel Pinheiroαπό τη Βενεζουέλα, τη site-specific περφόρμανς “The Thinker Performs Live” της Dynno Dada, το τριμερές γλυπτό "Comfort Zone" του Andy James, την επιλογή βίντεο έργων "To be Willing to March into Hell for a Heavenly Cause",σε επιμέλεια της curator Marina Doritis, την παιχνιδιάρικα διαδραστική περφόρμανς "Bird Watching" της Χριστίνας Τριχά, τη φωτογραφική αναδρομή "Dialogues" του Γιώργου Στριφτάρη, το φωτογραφικό slideshow "Comfortably Wild" και μια σειρά από live φωτογραφίσεις του Νίκου Μενουδαράκου, τη site-based εγκατάσταση "ΚΑΡΤΟΦΙΛΙΑ" της Ερμίνας& Βασιλικής Αποστολάκη και της Φιλία Μιλιδάκη, καθώς και μια συζήτηση γύρω από το θέμα της queer καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα του σήμερα, την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής Θοδωρής Αντωνόπουλος, με καλεσμένους τοπικούς καλλιτέχνες και επιμελητές.

Τέλος, η δεύτερη έκδοση του φεστιβάλ συμπληρώνεται από το πρώτο τεύχος του KAVLA zine, μιας ανεξάρτητης έκδοσης του The Queer Archive Festival, η οποία θα φιλοξενήσει έργα ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτεχνών και έχει ως πρόθεση να πυροδοτήσει μια νέα και ουσιαστική συζήτηση γύρω από την queer αισθητική και εμπειρία στη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό.

OPENINGS, EVENTS, PERFORMANCES & PARTIES



ΠΕΜΠΤΗ 3/6

Group Exhibition Opening: Daniel Pinheiro, Andy James, Tamir David, Ερμίνα Αποστολάκη-Βασιλική Αποστολάκη-Φιλία Μιλιδάκη / HAUS N ΑΤΗΕΝ

Performance: Dynno Dada / HAUS N ΑΤΗΕΝ

Exhibition Opening: Wolfgang Tillmans / SPACE 52

Exhibition Opening: Γιώργος Στριφτάρης / EIGHT

The Queer Archive Festival Soirée: Roman & Saradis / HOLLYWOOD PUB



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6

Exhibition Opening: Βασίλης Κεκάτος / MISC

Exhibition Opening: Marina Doritis / KICK GALLERY

Panel discussion: Greek queer art today / TRIANON CINEMA

The Queer Archive Festival Soirée: Dodo / HOLLYWOOD PUB



ΣΑΒΒΑΤΟ 5/6

Interactive Walk: Χριστίνα Τριχά / ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Exhibition Opening: Νίκος Μενουδαράκος / FOKIANOU ART SPACE

Drag Tour Bus: Aria Di Vine, Helena Hudson, Marianah Grindr & Shamonette, TOUR BUS/SHAMONETTE

The Queer Archive Festival Soirée: K.atou & Jacob of Capadoccia, HOLLYWOOD PUB

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6

Sophie Tribute, Χρήστος Τζοβάρας, Χρήστος Καρούτης, Ηλέκτρα Βόσσου, Ελευθερία Σωτήρχου, Αθανασία Κουτζούχα, Γιώργος Δερέσκος, Μαίρη Γιαννούλα, Ειρήνη Μωραϊτέλλη, Ιλιάνα Κακαράντζα, Μαρίνα Κλάδη, Μαριάννα Τσικμανλή, Μαρία Καμπανού, Ναταλία Καλογεροπούλου, Εβίνη Παντελάκη / ΠΕΔΙOΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

The Queer Archive Festival Soirée: Clubkid & Pepper Levain performance, HOLLYWOOD PUB



ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

HAUS N ATHEN

https://www.haus-n.gr/

MISC

https://www.instagram.com/misc.athens/

SPACE 52

https://www.space52.gr/

EIGHT

https://8athens.wordpress.com/

FOKIANOU ART SPACE

https://www.fokianou247.gr/

KICK GALLERY

https://web.facebook.com/kick.athens26

TRIANON CINEMA

http://www.trianon.gr/v1/