Η σύγχρονη αμερικανική τέχνη εξυμνεί τη δημοκρατία με έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η τέχνη είναι γλώσσα, ένα ξεχωριστό μέσο επικοινωνίας ανθρώπων που σέβονται ο ένας τον άλλον, αλλά πάνω από όλα την ίδια τη Δημοκρατία. Σε καιρούς που οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι διαρκώς στο επίκεντρο, αλλά, ο σεβασμός προς αυτά δεν είναι πάντα ορατός, η τέχνη είναι ένα όχημα που με «όπλο» τα συναισθήματα και τις εικόνες περνάει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα σε θέματα θεμελιωδών αρχών της Δημοκρατίας.

Αυτό πραγματεύεται η περιοδεύουσα έκθεση "A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time", που οργανώνει η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα σε συνεργασία με το Art in Embassies του U.S. State Department. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 60 χρόνια από τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι που είχε ως όραμα την ανάδειξη διαφορετικών κουλτουρών μέσω της τέχνης έχοντας ως «φάρο ιδεών» τη δημοκρατία.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου στο Μουσείο της Ακρόπολης σε συνεργασία με το Art Embassies του State Department και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενόψει του Συμποσίου «Partners in Democracy» που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη.

Το μήνυμα «Art is the embodiment of freedom» κυριάρχησε την πρώτη μέρα της Έκθεσης, ξεκινώντας ουσιαστικά ένα ταξίδι αφιερωμένο στην έκφραση ελευθερίας και ισότητας από την γενέτειρα της ίδιας της δημοκρατίας. Μια σειρά επιβλητικών έργων πολλών σημαντικών, σύγχρονων Αμερικανών καλλιτεχνών, όπως οι Bruce Nauman, Yoko Ono, Christine Sun Kim, Edward Ruscha και Carrie Mae Weems δεσπόζουν στην αίθουσα.

Το τεράστιο quote σε αγγλική (και ελληνική) γλώσσα στην άκρη του τοίχου «To See and be Seen» είναι ένα συναίσθημα που κυριεύει τις σκέψεις κάθε επισκέπτη της έκθεσης, η οποία θα αποκαλύψει στον επισκέπτη αθέατες πλευρές της κοινωνίας των ΗΠΑ, αλλά θα του υπενθυμίσει επίσης και σημαντικά γεγονότα που προκάλεσαν συζητήσεις παγκοσμίως, όπως η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία.





«Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι μέρη της ίδιας οικογένειας. Μπορεί να διαφέρουμε σε χαρακτηριστικά, γλώσσα και συνήθειες αλλά είμαστε όλοι παιδιά του Θεού» δήλωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Γιώργος Τσούνης, τονίζοντας την υποχρέωση των ΗΠΑ και της Ελλάδας να προστατεύσουν τη δημοκρατία.

«Έχουν υπάρξει μαύρες μέρες στην ιστορία των ΗΠΑ αλλά τις ξεπεράσαμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι τα έργα αυτής της έκθεσης είναι μια σύγχρονη έκφραση της ελευθερίας, για το πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να κατευθυνθούμε σαν κοινωνία» ολοκλήρωσε. Ένα μήνυμα με κεντρικό άξονα τη δημοκρατία που πλάι στον ιστορικό χώρο της Ακρόπολης έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία.

O πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Γιώργος Τσούνης

Η συλλογή Democracy Collection υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των The Boeing Company, Ίδρυμα Ford, Ίδρυμα Doris Duke, με τη στήριξη των United Airlines, Microsoft, AT&T, Salamander Hotels and Resorts, αλλά και πολλών μεμονωμένων φιλάνθρωπων και συλλεκτών. Στα εγκαίνια της έκθεσης A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης Κ -Α Ρίζος, η Μορφωτική Ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Σάνα Σουρέντρα, η διευθύντρια του προγράμματος «Art in Embassies» του State Department, Μέγκαν Μπάιερ, κ.ά.

Η έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό μέχρι τις 4 Ιουνίου.

O πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Γιώργος Τσούνης και οι curators

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Μάϊου 2023

04 Ιουνίου 2023



ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Δευτ. 9 π.μ. - 5 μ.μ.

Τρί. - Πέμ. 9 π.μ. - 8 μ.μ.

Παρ. 9 π.μ. - 10 μ.μ.

Σάβ. - Κυρ. 9 π.μ. - 8 μ.μ.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, ισόγειο Μουσείου Ακρόπολης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και απαιτείται η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα Ταμεία Εισιτηρίων του Μουσείου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά