Από τις 26 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου, το Our Festival 7 έρχεται στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι

7 ημέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό, video art, performances, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, με υπηρεσίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ αλλά και με απόλυτη ασφάλεια, καθώς τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού!

Πολυδιάστατο, συμπεριληπτικό και αλληλέγγυο, το Our Festival - από το 2015 - δίνει βήμα σε δημιουργούς από όλο το φάσμα των τεχνών να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό τους έργο. Για πρώτη φορά φέτος, εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με 3 δράσεις από το εξωτερικό, ανοίγοντας έτσι τον διάλογο με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Το Our Festival 7 σας προσκαλεί σε μία γιορτή αλληλεγγύης και πολιτισμού, σε έναν μαγευτικό, καταπράσινο χώρο στην Αθήνα και σας υπόσχεται πολλές… δροσερές και ξεχωριστές βραδιές, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου!

Το πρόγραμμα του OUR FESTIVAL 7 με μία ματιά

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

18:00 | Διάφανο χρώμα σε ένα φανταστικό τοπίο | Μικρή Ουτοπία | Εργαστήριο για παιδιά

20:30 | Μίλα και Σουτ, Ελλάδα | Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ | Θέατρο για παιδιά

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

21:00 | Homeward | Φάνης Σακελλαρίου | Εικαστική σωματική performance

21:45 | The flight from feeling | Πωλίνα Ευαγγέλου | Χορός

22:30 | Κοίτα, Ανθρωπάκο | A(r)CT | Σωματικό θέατρο

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

21:00 | Dance with Invisible Partners | Συναυλία

22:00 | Marva Von Theo | Συναυλία

23:00 | Tεφλόν | Συναυλία

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

09:00 | Φτου ξελευθερία! Για όλους; | Ν. Κατή, Δ. Μιτσιάλη, Δ. Σκέμπη | Βιωματικό-θεατρικό εργαστήρι για άτομα 60+

21:00 | Ανδρόγυνο - μια στερεοτυπική φάρσα από κουρασμένες λέξεις | Life After Death Theatre Company | Θέατρο

22:30 | The spaces we hold, Γερμανία | 3 in Resonance | Short film - Sound Dance Performance

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

17:00 | CONNECTING BODY | Γιώτα Πεκλάρη - PLAYGROUND for the arts | Εργαστήριο κίνησης και μουσικής για μικτή ομάδα ατόμων με ή χωρίς οπτική και ακουστική αναπηρία

20:30 | Αποθυμιά | ΠάρΩδοι | Μουσικοθεατρική Παράσταση

22:00 | Του Νεκρού Αδερφού | Εύη Σαρμή - ART IN PROGRESS | Μουσικοθεατρική παράσταση

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Α’ μέρος

20:30 | Today is Now, Ισπανία | ConClave Theater | Σωματικό θέατρο

Β’ μέρος

22:00 | Lust Call | Συναυλία

23:00 | Third Eye Bizarre | Συναυλία

Κυριακή, 1η Αυγούστου 2021

17:00 | Ένα κουτάκι θέατρο | Ελεάννα Σταθοπούλου - Mind The Gap | Εργαστήριο για παιδιά

21:00 | Τα τραγούδια της πόλης από λιμάνι σε λιμάνι | Ancoretto Ensemble | Μουσική

22:00 | Stringless | Συναυλία

23:00 | Αlonisma, Ιταλία - Γαλλία - Ελλάδα | East-west wanderings harmonies and grooves | Συναυλία

Παράλληλη δράση από 26/7 έως 1/8

Καθημερινά 18:00 - 20:00 | Ηχοτοπίο άσκοπης μετακίνησης - “Reinventing Exoticism” | Μελίσσα Κωτσάκη | Ηχητική περιπατητική εμπειρία